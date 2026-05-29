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Corinthians receberá valor diário da Fifa por participação de Depay na Copa

Corinthians receberá valor diário da Fifa por participação de Depay na Copa
Corinthians receberá valor diário da Fifa por participação de Depay na Copa -

O Corinthians receberá uma compensação financeira diária da Fifa em virtude da convocação do atacante Memphis Depay para a Copa do Mundo de 2026. O atleta do Timão integra a lista oficial do técnico Ronald Koeman para defender a seleção da Holanda no torneio realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Com este chamado, o camisa 10 alvinegro alcançou um feito histórico ao se tornar o primeiro jogador europeu a disputar uma Copa do Mundo atuando profissionalmente no futebol brasileiro. O maior artilheiro da história da seleção holandesa já participou das edições de 2014, no Brasil, e de 2022, no Catar.

A receita programada para os cofres do Parque São Jorge provém do Programa de Benefícios para Clubes da Fifa, criado originalmente na temporada de 2010. A entidade máxima do futebol mundial vai distribuir um total de 355 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual) entre as equipes que cederem atletas para o torneio continental e para as Eliminatórias. Os dirigentes alvinegros precisam realizar o cadastro obrigatório em uma plataforma digital da Fifa para assegurar a elegibilidade ao projeto.

Cálculos apontam receita milionária pro Corinthians

A entidade organizadora do Mundial ainda não oficializou o valor exato da diária que repassará aos clubes parceiros nesta edição. Apesar disso, relatos recentes publicados pela imprensa internacional projetam um ganho de 11 mil dólares (aproximadamente R$ 55,5 mil) por dia para cada jogador convocado. O índice supera os números registrados na Copa do Mundo do Catar, quando a Fifa pagou 10,95 mil dólares diários aos times. Os pagamentos oficiais cobrem o intervalo de tempo que começa dez dias antes do jogo de estreia da seleção e termina no dia seguinte à eliminação ou término da participação do atleta.

Caso a projeção da mídia internacional se confirme, o Corinthians embolsará cerca de 253 mil dólares (R$ 1,2 milhão) apenas pela presença de Memphis Depay na fase de grupos da competição. O faturamento do clube do Parque São Jorge aumentará de forma considerável caso a seleção da Holanda avance para as fases de mata-mata do torneio. A divisão final do benefício é calculada de forma linear para todos os atletas, independentemente do tempo real que permaneçam em campo durante os confrontos.

Regulamento da Fifa divide cotas por histórico de registro

A dinâmica financeira do programa de benefícios estabelece que o montante diário total gerado por um atleta no torneio pode sofrer divisões proporcionais. O mecanismo de compensação da Fifa ampara o clube onde o profissional está registrado no momento da Copa do Mundo e também as equipes anteriores. O regulamento prevê o repasse de fatias financeiras para todas as agremiações onde o atleta atuou nos dois anos anteriores ao início do campeonato, período que compreende a fase eliminatória.

Em entrevista concedida recentemente, Depay demonstrou orgulho ao atingir a sua terceira participação em Mundiais defendendo as cores do Corinthians:

“É algo que me orgulho. É sempre um momento especial representar o meu país. Estou fazendo isso pela 108ª vezes, se não me engano, e segue sendo especial. Quando garoto, você sonha disputar uma Copa do Mundo, fiquei muito feliz.”

Além de celebrar a marcar, o atacante mandou um recado bem-humorado para a Fiel torcida:

“É claro que vão apoiar, o Brasil, né? Mas eu espero que tenham um pequeno espaço para torcer também pela seleção holandesa.”

 

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