Corinthians receberá valor diário da Fifa por participação de Depay na Copa

O Corinthians receberá uma compensação financeira diária da Fifa em virtude da convocação do atacante Memphis Depay para a Copa do Mundo de 2026. O atleta do Timão integra a lista oficial do técnico Ronald Koeman para defender a seleção da Holanda no torneio realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Com este chamado, o camisa 10 alvinegro alcançou um feito histórico ao se tornar o primeiro jogador europeu a disputar uma Copa do Mundo atuando profissionalmente no futebol brasileiro. O maior artilheiro da história da seleção holandesa já participou das edições de 2014, no Brasil, e de 2022, no Catar.
A receita programada para os cofres do Parque São Jorge provém do Programa de Benefícios para Clubes da Fifa, criado originalmente na temporada de 2010. A entidade máxima do futebol mundial vai distribuir um total de 355 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual) entre as equipes que cederem atletas para o torneio continental e para as Eliminatórias. Os dirigentes alvinegros precisam realizar o cadastro obrigatório em uma plataforma digital da Fifa para assegurar a elegibilidade ao projeto.
Cálculos apontam receita milionária pro Corinthians
A entidade organizadora do Mundial ainda não oficializou o valor exato da diária que repassará aos clubes parceiros nesta edição. Apesar disso, relatos recentes publicados pela imprensa internacional projetam um ganho de 11 mil dólares (aproximadamente R$ 55,5 mil) por dia para cada jogador convocado. O índice supera os números registrados na Copa do Mundo do Catar, quando a Fifa pagou 10,95 mil dólares diários aos times. Os pagamentos oficiais cobrem o intervalo de tempo que começa dez dias antes do jogo de estreia da seleção e termina no dia seguinte à eliminação ou término da participação do atleta.
Caso a projeção da mídia internacional se confirme, o Corinthians embolsará cerca de 253 mil dólares (R$ 1,2 milhão) apenas pela presença de Memphis Depay na fase de grupos da competição. O faturamento do clube do Parque São Jorge aumentará de forma considerável caso a seleção da Holanda avance para as fases de mata-mata do torneio. A divisão final do benefício é calculada de forma linear para todos os atletas, independentemente do tempo real que permaneçam em campo durante os confrontos.
Regulamento da Fifa divide cotas por histórico de registro
A dinâmica financeira do programa de benefícios estabelece que o montante diário total gerado por um atleta no torneio pode sofrer divisões proporcionais. O mecanismo de compensação da Fifa ampara o clube onde o profissional está registrado no momento da Copa do Mundo e também as equipes anteriores. O regulamento prevê o repasse de fatias financeiras para todas as agremiações onde o atleta atuou nos dois anos anteriores ao início do campeonato, período que compreende a fase eliminatória.
Em entrevista concedida recentemente, Depay demonstrou orgulho ao atingir a sua terceira participação em Mundiais defendendo as cores do Corinthians:
“É algo que me orgulho. É sempre um momento especial representar o meu país. Estou fazendo isso pela 108ª vezes, se não me engano, e segue sendo especial. Quando garoto, você sonha disputar uma Copa do Mundo, fiquei muito feliz.”
Além de celebrar a marcar, o atacante mandou um recado bem-humorado para a Fiel torcida:
“É claro que vão apoiar, o Brasil, né? Mas eu espero que tenham um pequeno espaço para torcer também pela seleção holandesa.”
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