Convocado, Flaco López avalia futuro no Palmeiras: “Vamos ver o que é melhor”

Após fazer chover na goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla pela Copa Libertadores, o atacante Flaco López vive o momento mais iluminado de sua carreira profissional. O centroavante descobriu a sua convocação oficial para defender a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026 durante uma entrevista de campo logo após o apito final na Nubank Arena. Atual artilheiro do Verdão na temporada com 14 gols marcados, o jogador divide os holofotes como um dos ativos mais valorizados do elenco e desperta o interesse do mercado internacional para a janela de transferências do segundo semestre.

Indagado sobre a permanência no futebol brasileiro após o encerramento do Mundial, o camisa 42 preferiu adotar uma postura cautelosa e evitou cravar a sua sequência no Allianz Parque:

“Meu maior desejo é continuar desfrutando do futebol, como estou desfrutando agora. Agora só consigo pensar na Seleção, já quero estar lá com meus companheiros. Depois da Copa, vamos ver o que é melhor para o meu futuro, e para o Palmeiras também. Seja aqui ou em outro lugar, tentar desfrutar o máximo do futebol. É a única coisa que quero. Estou muito feliz aqui, hoje estou pensando na Copa. Não sai da minha cabeça. Vamos ver o que o Palmeiras tem planejado para mim.”

Abel Ferreira revela bastidores e exalta resiliência de centroavante

Diferente do jogador, o técnico Abel Ferreira revelou em entrevista coletiva que a comissão técnica alviverde já tinha conhecimento prévio do chamado da Associação de Futebol da Argentina (AFA). O comandante português explicou os bastidores do contato com a comissão técnica de Lionel Scaloni:

“Eu já sabia. A nossa comissão fala com os técnicos que escolhem. O Giay poderia ser, mas sabíamos que o Flaco seria convocado. Lidar com essas ilusões todas não é fácil, por isso brinquei que a seleção dele era o Palmeiras e tinha que estar bem aqui para ir à Seleção Argentina.”

O comandante palmeirense aproveitou a oportunidade para elogiar o processo de evolução do atacante, contratado em junho de 2022 junto ao Lanús por cerca de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 50 milhões na época. Flaco López enfrentou duras críticas da torcida e da imprensa esportiva em seus primeiros meses de Brasil, chegando a cogitar uma transferência para o River Plate entre as temporadas de 2023 e 2024. Abel relembrou a conversa que teve com o atleta no passado:

“Há dois anos, eu lhe disse que via potencial para chegar à Seleção, mas precisávamos transformar em performance e atitude, não adianta. Não gosto de rasgar o meu esforço, não ia mandá-lo embora por saber o que estava ali. Não fiz mais que a minha obrigação em ajudá-lo. Eu indico o caminho, mas o mérito é dele. Às vezes tem que bater a cabeça na parede para aprender.”

Diretoria do Palmeiras descarta venda e segura o atleta até dezembro

O Palmeiras mantém o centroavante argentino sob um vínculo contratual longo, válido até o mês de dezembro de 2029. Apesar do assédio iminente de equipes europeias na janela de transferências do meio do ano, a diretoria alviverde e a comissão técnica não possuem o interesse de negociar o jogador neste momento da temporada. Abel Ferreira enfatizou a extrema dificuldade de garimpar e desenvolver atletas com as características físicas e técnicas de Flaco López no mercado sul-americano atual e desabafou sobre as cobranças antigas:

“Ele é fruto de um trabalho. Fomos muito criticados por trazê-lo, eu fui muito criticado, quando isso acontece temos que ligar o modo resiliência. Se eu pudesse sofrer pelas minhas filhas, sofreria. Eu tenho essa casca, mas tem que ser elas a sentir na pele para saber o que é sucesso ou fracasso. Com o Flaco foi exatamente assim.”

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