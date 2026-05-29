Renato blinda o elenco do Vasco de olho em último duelo antes da pausa

O técnico Renato Gaúcho mudou a estratégia e escalou a força máxima do Vasco contra o Barracas Central, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana, com o objetivo claro de proteger o elenco após os fortes protestos da torcida durante a semana.

Inicialmente, a comissão técnica cogitou poupar alguns titulares para manter o planejamento original no torneio continental, que previa o revezamento constante do grupo. No entanto, o comando do futebol avaliou internamente que uma vitória contundente sobre a equipe argentina traria um duplo benefício. Além de elevar o moral do elenco, o resultado positivo daria uma resposta imediata aos torcedores, que criticaram duramente o planejamento recente.

Apesar da mudança de rota no meio de semana, o treinador não demonstrou qualquer arrependimento por suas escolhas anteriores. Nesse contexto, o Campeonato Brasileiro segue como a prioridade absoluta do clube de São Januário. Inclusive, o diretor de futebol Admar Lopes costurou junto com a comissão técnica a decisão de poupar os atletas na partida contra o Olimpia, na semana passada.

Diante disso, a escalação dos titulares contra o Barracas Central — um adversário teoricamente mais acessível que o Olimpia — serviu estrategicamente como umablindagem para os jogadores. O grupo virou alvo de forte contestação, quando torcedores foram até as portas do CT Moacyr Barbosa para protestar, um dia após a derrota para o RB Bragantino.

Calendário apertado para o Vasco

Como o calendário prevê apenas mais um compromisso antes da pausa nas competições e o time não enfrentará o desgaste de viagens, Renato Gaúcho reuniu-se com a cúpula vascaína. Diante desse cenário favorável, as partes decidiram que a melhor alternativa seria utilizar todos os principais atletas disponíveis.

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Com isso, as atenções se voltam completamente para o confronto de domingo contra o Atlético-MG, em São Januário. Inclusive, os bastidores do Vasco já tratam a partida da 18ª rodada do Brasileirão com o peso de uma verdadeira “final”.

No entanto, a realidade atual é bem diferente das expectativas iniciais. Afinal, o plano do clube era chegar a essa pausa do campeonato brigando por uma vaga na pré-Libertadores. Porém, por conta dos tropeços recentes, o cenário mudou drasticamente, transformando o foco do time em uma luta direta para se afastar da zona de rebaixamento.

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