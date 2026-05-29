Adversário do Vasco na Sul-Americana terá que jogar com portões fechados; entenda

O Vasco já conhece o seu próximo desafio no cenário internacional. A equipe carioca enfrentará o Independiente Medellín-COL, nos playoffs da Copa Sul-Americana, em confrontos que a Conmebol planeja para a semana seguinte ao término da Copa do Mundo. Como a equipe colombiana migrou da Copa Libertadores, o regulamento estabelece que o clube estrangeiro mandará a primeira partida.

O Medellín dependia apenas de suas próprias forças na última rodada da fase de grupos, quando necessitava de um simples empate para avançar às oitavas de final. No entanto, a equipe cedeu a vaga nos acréscimos da partida. O time colombiano sofreu um gol aos 47 minutos da etapa final e perdeu para o Estudiantes, na Argentina.

Essa eliminação coroou um período de forte turbulência interna no clube de Medellín. Anteriormente, uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Flamengo, em meados de abril, no Maracanã, já havia provocado a demissão do técnico Alejandro Restrepo. A diretoria entregou o comando interino a Sebastián Botero, mas a troca não estancou a crise. Logo em seguida, acabou eliminado do Campeonato Colombiano, inflamando a insatisfação da torcida, que organizou protestos severos contra o proprietário do clube, Raúl Giraldo.

Em decorrência desse clima hostil, a revolta dos torcedores atingiu o ápice no início de maio, justamente na partida de volta contra o Flamengo, em Medellín. A violência nas arquibancadas forçou o cancelamento do jogo. Após torcedores arremessarem bombas no gramado e entrarem em confronto direto com a polícia.

Diante dos graves incidentes, a Conmebol aplicou um W.O., que concedeu os três pontos ao clube rubro-negro. Além disso, a entidade impôs uma punição rigorosa ao Medellín, que jogará sem público, de portões fechados, na partida de ida contra o Vasco.

O que Vasco vai encontrar

Buscando uma rápida reestruturação para o segundo semestre, a diretoria do clube anunciou nesta semana a contratação de Luis Amaranto Perea como novo treinador. O ex-defensor possui forte identificação local, pois iniciou sua carreira no próprio clube antes de brilhar no Boca Juniors e no Atlético de Madrid, onde atuou por oito temporadas.

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Contudo, Perea assumirá o cargo somente após o Mundial, visto que ele ainda integra a comissão técnica de Néstor Lorenzo na seleção colombiana. No gramado, o Independiente Medellín aposta em peças experientes para surpreender o Vasco. A principal esperança de gols atende pelo nome de Francisco Fydriszewski, conhecido como “Polaco”.

O centroavante argentino de 33 anos, que acumula passagens por Newell’s Old Boys, Argentinos Juniors, Barcelona-EQU e San Lorenzo, soma seis gols na atual temporada. Além do artilheiro, o elenco colombiano apresenta outros nomes familiares ao público brasileiro, como o lateral-esquerdo Frank Fabra, ex-Boca Juniors, e o atacante Yony González, com passagem pelo Fluminense.

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