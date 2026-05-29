TNT Sports prepara cobertura multiplataforma para final da Champions

A TNT Sports anunciou uma programação multiplataforma para a final da Champions League, marcada para este sábado (30), na Puskás Arena, em Budapeste, capital da Hungria. Além da transmissão da decisão entre PSG e Arsenal, o grupo também preparou conteúdos especiais envolvendo bastidores, entrevistas, programas ao vivo e ações digitais durante toda a semana da final europeia.

A cobertura reúne conteúdos produzidos tanto na Hungria quanto no Brasil. Além disso, a programação estará distribuída entre diferentes plataformas do grupo, incluindo YouTube, streaming e televisão por assinatura. O planejamento começa ainda na quinta-feira (28), diretamente de Budapeste, com a exibição do programa Liga Espetacular, que apresentará reportagens, entrevistas e informações sobre os finalistas da competição.

Na sexta-feira (29), a programação seguirá com transmissões dos treinamentos e coletivas de imprensa de PSG e Arsenal. Paralelamente, o grupo também exibirá o tradicional Jogo das Lendas, partida festiva que reúne ex-jogadores históricos ligados à Champions League. Enquanto isso, no sábado da decisão, os canais e plataformas do grupo dedicarão praticamente toda a grade ao evento europeu, com programas especiais, pré-jogo e conteúdos de repercussão após o apito final.

Além da transmissão da partida, marcada para às 13h, a TNT Sports também exibirá programas de análise e repercussão logo após o encerramento da final. A cobertura marca a 11ª decisão consecutiva de Champions League transmitida pela marca esportiva, que atualmente soma milhões de seguidores nas redes sociais e mantém forte presença digital durante a competição continental.

TNT Sports amplia acordos comerciais para final europeia

Além da operação de transmissão, a TNT Sports também ampliou sua presença comercial para a final da Champions League 2025/26. A empresa fechou acordos com 14 marcas patrocinadoras, estabelecendo um recorde de parcerias em relação às temporadas anteriores.

Entre as cotas master da transmissão aparecem empresas como Bet365, Betano, Hoteis.com, Superbet, Claro, GWM, Pitaco e C6 Bank. Além disso, outras marcas participam da cobertura por meio de formatos alternativos de patrocínio, incluindo ações com Red Bull e Pepsi.

Segundo informações divulgadas pelo grupo, a estratégia comercial inclui integração entre marcas, conteúdos digitais, mídia programática e ações de branded content distribuídas em diferentes plataformas. Paralelamente, a TNT Sports também produzirá programas especiais e conteúdos exclusivos com seus apresentadores e comentaristas durante a cobertura da final.

Onde a final da Champions League será transmitida

A decisão entre PSG e Arsenal terá transmissão em diferentes plataformas no Brasil. O confronto será exibido na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pela TNT e, no streaming, pela plataforma Max.