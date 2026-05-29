Gol 100 e top-10: veja marcas que Gabigol tenta atingir no Santos neste fim de semana

O atacante Gabigol está muito próximo de alcançar marcas expressivas com a camisa do Santos e escrever o seu nome em um grupo extremamente seleto da história do futebol nacional neste sábado (30). O Peixe enfrenta o Vitória, a partir das 20h (horário de Brasília), no gramado da Vila Belmiro, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Caso balance as redes adversárias diante do torcedor alvinegro, o camisa 9 santista pode ingressar de forma oficial na lista dos dez maiores artilheiros da história da Série A.

Os dois gols anotados pelo centroavante na derrota sobre o Grêmio na rodada passada fizeram ele tingir a marca de 125 tentos na competição nacional. Com esse índice, ele se posiciona exatamente um gol atrás do ex-centroavante Washington, que acumulou 126 bolas na rede entre o final da década de 1990 e meados de 2010. A liderança isolada deste ranking histórico pertence ao ex-jogador Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco da Gama, que computou 190 gols na elite do futebol brasileiro.

Fase iluminada alimenta as esperanças dos torcedores na Vila Belmiro

O excelente momento técnico atravessado por Gabigol nos gramados traz total confiança para que o atleta quebre o recorde histórico do Brasileirão já nesta rodada. O atacante balançou as redes quatro vezes nos últimos três jogos disputados pelo Peixe. Desse modo, disparou na liderança da artilharia do elenco santista na atual temporada de 2026. Com 13 gols assinalados no ano, o centroavante está a apenas um festejo de igualar a marca do ponta Guilherme, antigo camisa 11 da equipe que fechou a temporada de 2025 com 14 gols e hoje atua no futebol dos Estados Unidos.

A meta individual no cenário nacional caminha de forma paralela com outro objetivo grandioso nos bastidores da Vila Belmiro. Gabigol soma atualmente 97 gols com a camisa do Santos. Considerando as suas duas passagens pelo clube, restam apenas três bolas na rede para alcançar a marca histórica do centésimo gol pelo time paulista. A comissão técnica avalia que o faro de gol apurado do atleta surge no momento ideal para capitanear a reação do grupo no torneio.

Santos busca o triunfo para deixar a zona de rebaixamento antes da Copa

Diante de dados estatísticos tão expressivos, o camisa 9 se consolida como a principal esperança do Santos para deixar o incômodo Z4 do Brasileirão. A partida deste sábado (30) marca o último compromisso oficial antes da pausa obrigatória do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. Os comandados alvinegros precisam dos três pontos para iniciar o período de treinamentos com maior tranquilidade nos bastidores.

Por fim, o Santos ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, somando 18 pontos conquistados até aqui. A equipe da Baixada Santista carrega uma desvantagem de dois pontos em relação ao Vasco da Gama, primeiro clube posicionado fora do Z-4. O clube carioca entrará em campo para enfrentar o Atlético-MG, em partida programada para o próximo domingo (31), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.