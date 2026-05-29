Rayan revela expectativa por hexa e encontro com Neymar: ”Dei uma tremidinha”

O atacante Rayan vive os dias mais marcantes da carreira. Convocado para a disputa da Copa do Mundo, o jogador do Bournemouth foi um dos entrevistados desta sexta-feira (29/5), durante a preparação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Panamá, no próximo domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã.

Dono de uma “personalidade muito forte”, como definiu a si mesmo, o jovem de 19 anos demonstrou confiança ao falar sobre a caminhada da Seleção no Mundial. Revelado pelo Vasco e vindo de comunidade, ele valorizou a trajetória construída até aqui e destacou o peso de disputar uma Copa tão cedo.

“É um momento de felicidade, de desfrutar. Com 19 anos, é para poucos jogar uma Copa do Mundo. Sou um menino que veio de comunidade. Se Deus quiser, vamo trazer o hexa para o Brasil”, disse Rayan.

Além disso, falou sobre outro momento especial vivido na Granja Comary: o encontro com Neymar, um de seus maiores ídolos no futebol. Rayan revelou ter sentido nervosismo ao conhecer o camisa 10 da Seleção.

“Conhecer o Neymar pessoalmente, abraçá-lo… Fiquei muito feliz! Deu até uma tremidinha na hora. Torço muito para que ele se recupere bem”, afirmou.

Rayan e sua ascensão meteórica

A convocação para a Copa coroou uma ascensão meteórica. Em pouco tempo no profissional do Vasco, Rayan despertou interesse do futebol europeu e rapidamente ganhou espaço no Bournemouth. Logo nos primeiros jogos na Inglaterra, participou diretamente de gols e viu o bom desempenho abrir as portas da Seleção.

” É uma felicidade jogar a Premier League, que é a liga mais forte do futebol mundial. Todos no Bournemouth me receberam muito bem, o clube tem uma baita estrutura. Cheguei dando assistência no primeiro jogo e fazendo gol no segundo, então acho que isso acabou sendo uma bagagem muito forte. Foi esse momento que me trouxe até aqui. Fiquei feliz também por ajudar o clube a conquistar a primeira classificação para uma competição europeia”, destacou.

Apesar do sucesso recente, o atacante lembrou que o cenário era completamente diferente há poucos anos. Segundo ele, o momento vivido atualmente contrasta com as dificuldades enfrentadas no início da trajetória no Vasco.

“Na verdade, não. Três anos atrás eu nem sabia como seria a minha carreira, porque não vivia um momento muito feliz no Vasco. De dois anos para cá, porém, estou vivendo uma fase muito especial. Ano passado, no Vasco, e agora no Bournemouth, comecei a fazer muitos gols. Estou feliz, quero desfrutar desse momento. Tenho 19 anos e vou defender o Brasil”, completou.

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