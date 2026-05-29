Champions League nas telonas: saiba como assistir à final nos cinemas

Os cinemas brasileiros vão entrar no clima da decisão mais importante do futebol europeu. Afinal, no próximo sábado (30), a final da Champions League 2025/26 será transmitida ao vivo em salas de cinema de várias cidades do país. A bola rola às 13h (de Brasília), e os torcedores poderão acompanhar toda a emoção da disputa pelo título continental entre Arsenal e PSG em telões espalhados pelas principais redes exibidoras.

Dessa forma, a iniciativa acontece em parceria entre os exibidores e a Warner, com a TNT Sports, responsável pela cobertura da competição no Brasil. Além das salas de cinema, a grande decisão também terá transmissão ao vivo na TNT e na plataforma de streaming HBO Max.

Os torcedores já podem consultar as cidades e cinemas participantes, além de garantir ingressos, pelo site e aplicativo da Ingresso.com. Entre as redes confirmadas estão Cinemark, Cinépolis, UCI e Kinoplex, principalmente em unidades localizadas em shopping centers das principais capitais brasileiras.

Confira os valores

Os preços variam conforme o tipo de sala escolhida: nas sessões tradicionais, os ingressos custam a partir de R$ 30 na meia-entrada e R$ 60 na inteira, enquanto salas VIP podem ultrapassar os R$ 100. Embora a bola role às 13h (de Brasília), muitas unidades abrirão as portas mais cedo para exibir toda a programação pré-jogo e a cerimônia de abertura da decisão europeia, algo que acontece desde 2013.

A final desta edição da Champions ocorre na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. Paris Saint-Germain, atual campeão do torneio continental, e Arsenal lutam pelo título mais importante do futebol europeu. A decisão também marca o fim da penúltima temporada da Heineken como patrocinadora oficial do campeonato. A AB InBev, grupo global dono da Ambev, deve assumir esse lugar a partir do torneio 2027/28.

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