Atlético perde oito jogadores para duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

O técnico Eduardo Domínguez terá uma missão complicada para montar o Atlético no duelo contra o Vasco, neste domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão. Entre convocados para seleções, suspensos e lesionados, o treinador perdeu oito jogadores para a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, que ocorrerá na América do Norte.

As ausências afetam praticamente todos os setores da equipe. Nesse cenário, a comissão técnica busca alternativas dentro do elenco em um confronto importante para o Galo, que tenta encerrar a primeira parte da temporada mais próximo da parte de cima da tabela.

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Convocações ampliam dores de cabeça no Atlético

Quatro atletas já deixaram a Cidade do Galo para se apresentar às respectivas seleções visando a disputa do Mundial. O volante Alan Franco, o lateral-direito Preciado e o atacante Alan Minda foram chamados pelo Equador, enquanto o zagueiro Junior Alonso defenderá a seleção do Paraguai.

A ausência de Alonso, além disso, tem peso ainda maior. O defensor disputou sua última partida pelo Atlético na vitória sobre o Puerto Cabello, pela Sul-Americana. Após o Mundial, ele seguirá carreira nos Estados Unidos e, portanto, não voltará a vestir a camisa alvinegra. Domínguez, dessa forma, perde uma das principais lideranças do elenco e uma referência defensiva construída ao longo das últimas temporadas.

Bem como os convocados, o Galo também não poderá contar com Ruan. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians e, dessa forma, cumprirá suspensão automática contra o Vasco. A tendência do clube alvinegro é que a comissão técnica promova mudanças na formação defensiva.

Os problemas não param por aí. Gustavo Scarpa segue em recuperação após passar por artroscopia no joelho direito. Já Patrick e Índio continuam entregues ao departamento médico tratando lesões ligamentares no joelho direito. O clube não divulga previsão oficial para o retorno dos três atletas.

Galo fecha semestre pressionado

A partida contra o Vasco também representa o encerramento do calendário antes da interrupção para a Copa do Mundo. O Atlético ocupa atualmente a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados, e busca uma vitória para ganhar posições na tabela.

Após o compromisso, as equipes terão mais de um mês de preparação até a retomada das competições nacionais, prevista para a semana do dia 20 de julho. O período será considerado fundamental pelo Atlético para recuperar lesionados e reorganizar o elenco para o segundo semestre.

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