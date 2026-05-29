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Palmeiras x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem
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Jogada10
Publicado às 12h27 de 29/05/2026
Palmeiras x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem -
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Palmeiras e Corinthians decidem vaga nas oitavas da Copa do Brasil Feminina em clássico no Allianz, em confronto único neste sábado (30)
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