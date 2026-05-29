São Paulo monta lista com 50 nomes e define alvos para a janela

O São Paulo iniciou o planejamento estratégico nos bastidores para faturar alto com reforços na próxima janela de transferências do futebol nacional, que ficará aberta entre os dias 20 de julho e 11 de setembro. Consciente da necessidade urgente de qualificar o plantel, a diretoria tricolor organizou uma sequência de reuniões com a comissão técnica para mapear o mercado da bola. O objetivo principal do departamento de futebol envolve traçar os alvos prioritários para o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior, apresentado oficialmente no Morumbis no dia 19 de maio.

O clube do Morumbis atravessa uma crise financeira delicada nos bastidores e adota cautela nas negociações. A cúpula são-paulina aguarda propostas oficiais de agremiações do exterior para concretizar pelo menos uma grande venda de atleta e aumentar o poder de compra da equipe. Os dirigentes conversaram com dezenas de empresários e intermediários nos últimos dias para monitorar as condições de mercado e compilaram uma lista larga contendo mais de 50 nomes de jogadores avaliados.

Diretoria descarta retorno de Ganso e define perfil de contratações

O Tricolor Paulista recebeu a informação por meio de agentes que o meia Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense. Apesar do forte histórico vitorioso do armador no Morumbis, o atleta de 36 anos não se encaixa nas prioridades da gestão atual. O São Paulo busca profissionais com características físicas distintas e definiu um perfil bem claro para os seus novos investimentos nos gramados. A ideia é contratar atletas mais jovens, com outras características e um custo menor.

Até que a janela de transferências seja aberta em julho, o departamento de captação vai realizar um filtro minucioso para diminuir o leque de opções. A comissão técnica pretende descartar de forma antecipada os alvos que apresentarem valores fora da realidade orçamentária do clube. O foco total das reuniões está em fechar o cerco apenas nos atletas com viabilidade real de acerto financeiro e técnico.

Setor defensivo lidera a lista de urgências de Dorival Júnior

A grande prioridade do São Paulo no mercado da bola envolve o sistema defensivo do esquema tático de Dorival Júnior. O elenco sofreu baixas de peso nos últimos meses com as saídas dos zagueiros Robert Arboleda e Dória. Atualmente, a comissão técnica conta apenas com os atletas Rafael Tolói, Alan Franco, Sabino e Osório para compor a linha de zaga da equipe principal.

Enquanto a diretoria trabalha na busca por reforços nos bastidores, o comandante tricolor foca na preparação do time para os próximos compromissos da temporada. O departamento médico trouxe notícias positivas para os torcedores: os meio-campistas Marcos Antônio e Cauly avançaram de forma expressiva em suas respectivas recuperações físicas. A expectativa do clube é contar com o retorno da dupla de armadores para o confronto decisivo contra o Remo.

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