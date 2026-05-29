Mourinho assina como novo técnico do Real Madrid, afirma jornal

José Mourinho está prestes a iniciar uma nova etapa no Real Madrid. Segundo informações divulgadas pelo jornal “The Athletic”, o treinador português acertou os últimos detalhes e assinou contrato para retornar ao comando da equipe merengue, em substituição a Álvaro Arbeloa. O anúncio oficial deve ocorrer em 7 de junho, logo após as eleições presidenciais do clube.

O retorno de Mourinho marca sua segunda passagem pelo Santiago Bernabéu, 13 anos depois da primeira experiência, entre 2010 e 2013. Naquele período, ele conquistou títulos importantes como o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Agora, volta em meio a um processo de reconstrução do elenco, após uma temporada sem troféus.

A negociação vinha sendo tratada como avançada nas últimas semanas, mas havia um obstáculo: a rescisão do contrato de Mourinho com o Benfica. O valor da liberação foi apontado pela imprensa europeia como um dos principais entraves, mas o acordo foi fechado.

Real Madrid envolto às eleições presidenciais

Paralelamente, o Real Madrid vive um momento histórico em sua política interna. O clube convocou eleições presidenciais para 7 de junho, algo que não acontecia desde 2006. Florentino Pérez e Enrique Riquelme são os candidatos aprovados pela comissão eleitoral e já iniciaram suas campanhas.

A votação ocorrerá no pavilhão de basquete do complexo esportivo do Real e definirá não apenas o presidente, mas também a composição da diretoria. Esse pleito será o primeiro desde a vitória de Ramón Calderón há duas décadas, e promete abrir um novo capítulo na história institucional do clube.

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