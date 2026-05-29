Ancelotti esboça time do Brasil para amistoso contra o Panamá. Veja provável escalação

Carlo Ancelotti começou a desenhar nesta sexta-feira (29/5), na Granja Comary, a equipe que enfrentará o Panamá no amistoso de despedida da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. No primeiro treino tático da preparação, o treinador italiano montou um time muito próximo daquele considerado ideal para a estreia no Mundial, diante de Marrocos, no dia 13 de junho.

A formação inicial teve Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Júnior e Luiz Henrique.

A principal diferença em relação ao time projetado para a Copa está na defesa. Marquinhos e Gabriel Magalhães devem assumir a vaga de Bremer e Léo Pereira assim que se apresentarem à Seleção. Ambos ainda não chegaram à Granja Comary porque disputarão a final da Champions League, entre Arsenal e PSG, neste sábado (30/5). Gabriel Martinelli, também envolvido na decisão europeia, é outro ausente neste início de preparação.

Apesar da montagem da equipe titular, Ancelotti aproveitou a atividade para observar alternativas. O treinador promoveu mudanças principalmente no meio-campo e nas laterais. Fabinho e Danilo Santos receberam oportunidades entre os volantes, enquanto Ibañez e Douglas Santos apareceram em testes defensivos.

Amistoso será um grande teste para o Brasil

A ideia da comissão técnica é utilizar o maior número possível de jogadores no amistoso do Maracanã. O objetivo passa por evitar desgaste físico logo nos primeiros dias de trabalho e, ao mesmo tempo, ampliar a avaliação do elenco antes do início da Copa.

O treinamento desta sexta-feira marcou a primeira atividade em que Ancelotti efetivamente organizou a equipe pensando no duelo contra o Panamá. Neymar foi o único jogador ausente. O camisa 10 apareceu no gramado para atividades leves e depois observou os companheiros durante a atividade.

A Seleção encerra a preparação em Teresópolis neste sábado, com um treino aberto para familiares e patrocinadores. Depois da atividade, a delegação seguirá para o Rio de Janeiro e ficará concentrada em um hotel na Barra da Tijuca.

Brasil e Panamá se enfrentam no domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã. A partida servirá como último teste antes da estreia brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.