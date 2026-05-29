Neymar vai a campo na Granja Comary e realiza atividades leves

Neymar voltou a aparecer no gramado da Granja Comary nesta sexta-feira (29/5) e deu mais um passo na recuperação da lesão na panturrilha direita. O atacante participou pela primeira vez de uma atividade de campo desde o início da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo sob comando de Carlo Ancelotti.

Apesar da presença no treinamento, o camisa 10 ainda trabalha com restrições. O jogador realizou movimentos leves no campo e não acompanhou o restante do elenco nas atividades mais intensas. De tênis, Neymar caminhou pelo gramado, conversou com Ancelotti no banco de reservas e depois observou o início do treino ao lado dos companheiros.

A lesão aconteceu no último dia 17, durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o atacante vem seguindo um cronograma de recuperação com trabalhos de fisioterapia e fortalecimento muscular na perna direita.

Antes de ir ao campo nesta sexta, Neymar iniciou o dia realizando exercícios na academia, como parte da rotina estabelecida pelo departamento médico da Seleção.

Neymar é dúvida para estreia na Copa do Mundo

Aliás, o médico Rodrigo Lasmar explicou que o prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas. Com isso, o jogador está fora dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito e ainda não tem presença garantida na estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante de Marrocos, no dia 13 de junho.

Mesmo diante da incerteza, a posição da CBF permanece otimista. Internamente, a expectativa é contar com Neymar ao longo da fase de grupos do Mundial. Por isso, a entidade não trabalha, neste momento, com a possibilidade de corte do atacante.

Enquanto o restante do elenco intensifica a preparação para os últimos compromissos antes da Copa, Neymar segue em recuperação gradual, acompanhado de perto pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção.

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