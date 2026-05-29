Santos x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite deste sábado (30), a bola rola para um confronto importante pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h (de Brasília), Santos e Vitória se enfrentam no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

O embate coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela, mas que chegam motivadas por conquistas recentes em torneios paralelos. O Santos ocupa a 17ª colocação com 18 pontos e abre o Z4, precisando desesperadamente do triunfo para sair do vermelho. O Vitória, por sua vez, aparece na 11ª posição com 22 pontos e tenta encostar no pelotão de cima. O jogo marca o último esforço de ambos os elencos antes da paralisação da Série A para a disputa da Copa do Mundo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil por meio dos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Santos

O Peixe vive um drama com lesões e acumula uma longa lista de ausências para o duelo. O técnico Cuca não poderá contar com Rollheiser, Thaciano, Gabriel Menino e João Schmidt, todos entregues ao departamento médico. Para completar os problemas, o craque Neymar também está fora devido a um edema na panturrilha e por conta de sua convocação para a Seleção Brasileira.

Apesar das baixas no torneio nacional, o Alvinegro vem com o moral renovado após aplicar 3 a 0 no Deportivo Cuenca pela Sul-Americana, garantindo vaga nos playoffs da competição continental. Cuca deve apostar na manutenção da base ofensiva liderada por Gabigol e Gabriel Bontempo para buscar os três pontos em casa.

Como chega o Vitória

O Vitória vive um momento iluminado na temporada. O Rubro-Negro carimbou sua vaga na grande final da Copa da Nordeste ao superar o ABC e, na última rodada do Brasileirão, bateu o Internacional por 2 a 0. O foco do técnico Jair Ventura agora é somar pontos fora de casa para colar de vez na disputa por uma vaga no G8 antes da pausa de julho.

Assim como o adversário, o Leão da Barra enfrenta uma verdadeira maratona médica e terá cerca de dez desfalques. O zagueiro Cacá cumpre suspensão automática, enquanto Camutanga, Riccieli, Edu Ribeiro, Ramon, Mateusinho, Dudu, Rúben Ismael, Anderson Pato e Pedro Henrique estão lesionados. A aposta do comandante é na liderança do meia Matheuzinho para municiar o ataque em solo paulista.

SANTOS X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data e hora: 30 de maio de 2026 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Neris, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Renê, Matheuzinho e Erick. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

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