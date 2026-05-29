Luís Castro aposta em gigante da base contra o Corinthians

O Grêmio deve apresentar uma novidade marcante para enfrentar o Corinthians neste sábado (30), às 17h30, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. Com a ausência de Weverton, convocado para a Copa do Mundo, e a lesão de Gabriel Grando, o técnico Luís Castro prepara a estreia profissional do goleiro Thiago Beltrame.

Aos 21 anos e com impressionantes 2,01 metros de altura, Beltrame terá a primeira oportunidade na equipe principal após anos de formação no clube gaúcho. O jovem está no Grêmio desde os 14 anos e, além disso, chega ao momento mais importante da carreira justamente em um confronto considerado decisivo na luta por posições na tabela.

LEIA MAIS: Saiba como ficou o chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana

Jovem ganha chance inédita no Grêmio

A última partida oficial disputada por Thiago Beltrame aconteceu em outubro de 2024. Na ocasião, o goleiro foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Aimoré, pela base gremista, em Eldorado do Sul. Desde então, vinha trabalhando nos bastidores até receber a oportunidade no elenco principal.

No banco de reservas, Luís Castro terá outra aposta da base. Gabriel Menegon, de apenas 17 anos, será a opção imediata caso seja necessário durante o confronto. Nesse sentido, o Tricolor Gaúcho chega para a partida com dois goleiros formados em casa.

As mudanças, no entanto, não param no setor defensivo. As lesões musculares de Pavon e Luís Eduardo obrigam o treinador português a reorganizar a equipe. Por isso, Marcos Rocha e Wagner Leonardo aparecem como os favoritos para assumir as vagas entre os titulares.

Castro prepara mudanças em todos os setores

O meio-campo também pode apresentar novidades. Arthur, que começou no banco diante do Torque pela Sul-Americana, ganhou força nos treinamentos e disputa posição com Tiaguinho. Enquanto isso, Gabriel Mec surge como forte candidato para ocupar o espaço que vinha sendo preenchido por Braithwaite.

A comissão técnica ainda avaliará os últimos ajustes durante a atividade desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. Entretanto, a tendência é de uma formação mais dinâmica, buscando maior intensidade para pressionar o adversário desde os minutos iniciais.

O duelo ganhou peso extra na reta final antes da paralisação para a Copa do Mundo. Afinal, uma vitória diante do Corinthians pode afastar o Grêmio da parte inferior da tabela e proporcionar um ambiente mais tranquilo durante o período sem jogos oficiais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.