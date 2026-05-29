Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores terá reencontros

O sorteio do mata-mata da Copa Libertadores, realizado nesta sexta-feira (29/5), no Paraguai, reservou um confronto de impacto para as oitavas de final. Isso porque Flamengo e Cruzeiro se enfrentam já nesta primeira eliminatória, em duelo que reserva reencontros impactantes.

O Flamengo, atual campeão, tem como técnico o português Leonardo Jardim, responsável por levar o Cruzeiro à Libertadores. O comandante, afinal, fez bonito em sua primeira oportunidade no futebol brasileiro, encaminhando a Raposa de volta ao torneio continental após terminar o Brasileirão na terceira posição. Agora no Fla, Jardim tentará seu primeiro troféu de maior importância desde que chegou ao país.

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Reencontros.. muitos reencontros

O português, aliás, já até enfrentou o ex-clube. Foi na quinta rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro, pouco após sua chegada ao Rio de Janeiro. Jogando no Maracanã, o Flamengo levou a melhor por 2 a 0. Este jogo também contou com outro reencontro especial. Gerson, maior contratação da História do Cruzeiro, fez sua primeira aparição contra o ex-time, onde é bicampeão da própria Libertadores.

Pelo Rubro-Negro, Gerson também conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil (três vezes) e o Brasileirão (três vezes), entre outras taças. Ainda pelo Cruzeiro, outro jogador que voltará a enfrentar o ex-time Flamengo é o zagueiro Fabrício Bruno, contratado em 2025 pela Raposa. O goleiro Matheus Cunha, que chegou nesta temporada à Toca da Raposa, é outro que conhece bem o lado rubro-negro do confronto, visto que ficou seis anos na Gávea.

Já do outro lado, o Flamengo lembra bem da contratação de Giorgian de Arrascaeta, em 2019. Principal jogador do clube já há algumas temporadas, Arrasca veio direto do próprio Cruzeiro, onde se firmava como um craque, conquistando títulos importantes em sua passagem, que iniciou em 2014. Com dinheiro sobrando para investir, o Fla foi a Belo Horizonte e pagou a multa do uruguaio, dando início a um período super vencedor na Gávea com seu camisa 14, hoje número 10.

Futuros jogadores?

Outro assunto que apimenta o clássico nacional é acerca de especulações recentes. Afinal, o Flamengo insistiu pela contratação de Kaio Jorge no começo da temporada. O centroavante de 24 anos teve brilhante ano de 2025 e teve o nome fortemente ventilado pelo lado flamenguista na janela de janeiro. Mais recentemente, outro rumo foi sobre o lateral-esquerdo Kaiki Bruno. Carente na posição, o Flamengo pretende fazer proposta pelo atleta de 23 anos, que, a exemplo de KJ9, também chegou à Seleção Brasileira sob o comando de Leonardo Jardim em 2025.

Por outro lado, o Cruzeiro também busca reforçar seu elenco com um atleta do Fla. Trata-se de Luiz Araújo, que não tem futuro definido no clube e pode pintar em outras equipes, ao menos em 2027. Outro ponta que interessou à Raposa foi Everton Cebolinha. Através do presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho, o Cruzeiro tentou incluir o experiente jogador na possível negociação envolvendo Kaio Jorge, algo que não foi à frente.

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