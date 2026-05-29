Internacional reencontra rival de fuga histórica para evitar pressão

O Internacional volta a cruzar o caminho do Bragantino neste domingo (31), fora de casa, em um duelo que traz lembranças marcantes para o torcedor colorado. O adversário foi o mesmo da última rodada do Brasileirão de 2025, quando o clube gaúcho conquistou uma vitória decisiva e garantiu permanência na elite nacional.

LEIA MAIS: Pezzolano ganha reforços; veja provável escalação do Internacional

Naquela ocasião, o cenário era dramático. O Colorado iniciou a rodada dentro do Z4 e precisava vencer os paulistas no Beira-Rio, além de depender de outros resultados. A equipe fez sua parte, venceu a partida e, ao mesmo tempo, foi beneficiada pelos tropeços dos concorrentes diretos.

Vitória histórica ainda ecoa no Beira-Rio

Os gols de Mercado, Alan Patrick e Carbonero marcaram uma das tardes mais importantes da história recente do clube. Com o resultado, o Internacional tornou-se o primeiro time a escapar do rebaixamento ocupando a 18ª posição antes da última rodada, desde a implantação dos pontos corridos com 20 clubes.

Por outro lado, o contexto agora é bem diferente, embora a necessidade de pontuar continue presente. O Colorado ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos somados, e não corre risco iminente de queda. Ainda assim, uma derrota pode aumentar a pressão antes da paralisação para a Copa do Mundo.

A situação ficou mais delicada após o revés para o Vitória. O resultado encerrou uma sequência de sete partidas de invencibilidade e fez a equipe gaúcha perder a chance de subir na tabela. Dessa forma, o confronto diante do Bragantino ganhou peso extra para os planos de Paulo Pezzolano.

Ainda que a chance seja remota, existe uma combinação de resultados que pode aproximar o Colorado novamente do Z4. Para isso, Vasco e Santos precisariam vencer seus jogos, enquanto Grêmio e Corinthians teriam de empatar na Arena. Além disso, seria necessário uma improvável mudança no saldo de gols.

Desse modo, um resultado positivo longe de casa representa mais do que três pontos. A vitória permitiria ao Colorado iniciar o período de descanso com tranquilidade e confiança para a sequência da temporada. Enquanto isso, um novo tropeço ampliaria questionamentos sobre o desempenho recente da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.