Time saudita sinaliza com oferta por Kadir, do Botafogo

O atacante Kadir Barría, do Botafogo, chama a atenção do futebol saudita e pode receber proposta em breve. O Al-Qadsiah (SAU), que terminou na terceira colocação na liga de seu país, está de olho no jovem de 18 anos e sinaliza com oferta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões no câmbio atual).

No entanto, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (29/5), o Glorioso ainda não recebeu proposta oficial. Dessa forma, o clube aguarda para determinar os próximos passos, visto que a janela de transferências para o mercado internacional reabre em julho. Há também outros clubes interessados no panamenho, aliás.

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Contratado em 2025, Kadir tem 24 jogos pelo profissional do Botafogo, além de 17 pelas categorias de base (no sub-20). Ao todo, marcou dois gols pelo time de cima em sua primeira temporada. Atualmente, em 2026, ainda está na busca de seu primeiro gol, ainda que tenha contribuído com duas assistências. Dos 18 jogos realizados neste ano, sete foram na condição de titular.

O jogador, aliás, não constou na convocação do técnico Thomas Christiansen para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, ele está à disposição para os amistosos preparatórios, incluindo o confronto deste domingo (31/5) do Panamá contra o Brasil, no Maracanã, em jogo que começa às 18h30 (de Brasília).

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