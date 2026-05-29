Cruzeiro perde titulares para duelo com o Flamengo pela Libertadores

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro já começa a projetar o duelo contra o Flamengo, mas terá problemas importantes para o primeiro capítulo do mata-mata. A Raposa perdeu dois titulares por suspensão e precisará buscar alternativas para um dos jogos mais importantes da temporada.

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A partida de ida está marcada para a semana de 11 a 13 de agosto, enquanto a volta ocorre de 18 a 20. Desse modo, promete mobilizar as atenções do futebol brasileiro. Além da vaga nas quartas de final, a passagem de fase garante uma premiação de 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões na cotação atual), fator que aumenta ainda mais a importância do confronto entre os gigantes nacionais.

Suspensões atingem a espinha dorsal da equipe

Lucas Romero e Fagner estavam pendurados e acabaram recebendo o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Barcelona-EQU, na última quinta (28), no Mineirão. Com isso, ambos cumprem suspensão automática na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

As ausências representam um desafio para o técnico Artur Jorge. Romero é uma das principais lideranças do meio-campo do Cruzeiro, enquanto Fagner se consolidou como peça importante no setor defensivo. Dessa forma, o treinador terá mais de um mês para definir os substitutos.

Por outro lado, a equipe celeste recebeu uma boa notícia durante a rodada decisiva. Kaiki, Matheus Henrique e Matheus Pereira, que também estavam pendurados, passaram ilesos e seguem liberados para atuar normalmente no mata-mata continental. A classificação para as oitavas manteve vivo o sonho de seguir firme na competição, embora o adversário seja ninguém menos que o atual campeão da Libertadores.

O regulamento da competição prevê que os cartões amarelos comecem do zero a partir da próxima fase. Assim, os atletas que estavam pendurados não carregarão o risco de suspensão para os confrontos seguintes, em caso de classificação da Raposa. Fagner chega às oitavas após disputar 19 partidas na temporada, com um gol e duas assistências. Já Lucas Romero acumula 25 jogos, dois gols e cinco assistências.

A expectativa agora gira em torno da preparação para um confronto que promete ser um dos duelos mais equilibrados das oitavas de final da competição. Enquanto isso, o Cruzeiro trabalha para encontrar soluções e minimizar o impacto das ausências logo no primeiro jogo da eliminatória.