Flamengo x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

A 18ª e penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão começa neste sábado (30/5) com cinco jogos para lá de importantes. O fim de semana, aliás, marca a despedida dos times brasileiros antes da paralisação para a Copa do Mundo 2026. Assim, um desfalcado Flamengo recebe o embalado Coritiba no Maracanã, às 16h (de Brasília), no adeus desses clubes ao futebol no primeiro semestre.

Em segundo, o Rubro-Negro visa se recuperar de dois tropeços seguidos na competição para tentar se aproximar do líder Palmeiras, atualmente sete pontos à frente. Já o Coxa, em sexto em seu retorno à elite, quer manter a boa fase para, quem sabe, adentrar o G4 do Brasileirão. Vejamos, então, como chegam os times para este importante duelo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Oitavas da Libertadores definidas! Veja agora!

Como chega o Flamengo

Mandante do jogo, o Flamengo chega com incríveis dez desfalques para enfrentar o Coritiba. Afinal, nove atletas foram convocados para suas seleções para a disputa da Copa do Mundo, reduzindo drasticamente as opções do técnico Leonardo Jardim. Os desfalques em questão são Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Seleção Brasileira); Varela, De la Cruz e de Arrascaeta (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Gonzalo Plata (Equador). Além deles, Jorginho se recupera de uma fratura no dedão do pé direito e fica fora de ação.

Dessa forma, Jardim até convocou alguns jogadores do sub-20 para preencher os treinos dos últimos dias, bem como também os relacionados. Clique aqui e saiba quais são os atletas em questão. O Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, com 31 pontos. Apesar de surgir sete pontos atrás do líder Palmeiras, o Rubro-Negro possui um jogo a menos, podendo reduzir a desvantagem em partida atrasada contra o Mirassol (ainda com data a definir).

Como chega o Coritiba

Já o Coritiba, de volta à Série A após duas temporadas na Segundona, surge como uma das sensações da atual edição do Brasileirão. Afinal, com sete vitórias em 17 rodadas, a equipe do técnico Fernando Seabra chega para o confronto contra o Flamengo ocupando a sexta colocação, com 26 pontos. Assim, é a mesma pontuação do quinto colocado Red Bull Bragantino e um a menos que o arquirrival Athletico, que abre o G4.

Seabra, aliás, conta com uma importante dúvida para escalar seu time. O ponta Lucas Ronier, com um edema muscular, não atua há duas partidas e pode ficar apenas no banco de reservas. Isto abre espaço para a manutenção de Lavega na equipe titular. O uruguaio vem de três participações em gols nas últimas quatro partidas, sendo um dos principais nomes do time na atual sequência.

FLAMENGO x CORITIBA

Brasileirão 2026 – 18ª rodada

Data e horário: 30/5/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos, Josué; Pedro Rocha, Lavega e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Diego Pombo López (BA)

Onde assistir: SporTV e Premiere





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.