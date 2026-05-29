Operação para Brasil x Panamá é definida

Uma reunião realizada na tarde desta sexta-feira (29/5) definiu a operação para o amistoso do Brasil contra o Panamá, domingo (31/5), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). A reunião, realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), foi comandada pelo vice-presidente de Competições, Marcelo Vianna, e com a presença das instituições envolvidas no evento.

Assim, de acordo com informações da própria Ferj, a operação contará, somando as polícias Militar e Civil, com 812 homens – mais 698 seguranças privados. As vias públicas sofrerão bloqueio a partir das 15h. Os portões ao torcedor serão abertos às 15h30.

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A carga de ingressos à venda, aliás, está esgotada – faltavam até a última quinta-feira (28/5) apenas 809 gratuidades. A expectativa de público é, dessa forma, de 73.534 presentes. Por fim, as bilheterias não funcionarão no dia do amistoso.

O jogo entre Brasil e Panamá marca a despedida da Seleção de seu público. Afinal, a delegação comandada pelo técnico Carlo Ancelotti viaja já na segunda-feira (1º/6) rumo aos Estados Unidos, onde ainda realizará amistoso contra o Egito (no dia 6 de junho) antes de estrear na Copa do Mundo. A partida inaugural da seleção pentacampeã será contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

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