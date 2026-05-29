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São Paulo ganha reforços em treino em campo reduzido de olho no Remo

São Paulo ganha reforços em treino em campo reduzido de olho no Remo
São Paulo ganha reforços em treino em campo reduzido de olho no Remo -

O São Paulo terá os reforços de Cauly e Marcos Antônio contra o Remo no próximo domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, os meio-campistas estão à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida.

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A dupla novamente treinou nesta sexta-feira com os companheiros e será relacionada para o confronto, com a chance até de começar como titular. O Tricolor ainda fará mais uma atividade neste sábado antes de viajar para Belém, palco do duelo pelo Brasileirão.

Dorival comandou um trabalho de campo reduzido, sem definir titulares e reservas. O intuito era fazer os atletas trocares passes em velocidades, em um curto espaço.

Nesta sexta, o treinador não pôde contar com os jogadores que estão no departamento médico: Lucas, Luciano e Sabino. Aliás, Maik e Arboleda, que treinam em horários diferentes do restante do plantel, e Bobadilla, a serviço da seleção do Paraguai em preparação para a Copa do Mundo, também não participaram das atividades.

Assim, o São Paulo deve ter a seguinte escalação contra o Remo: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio (Pablo Maia) e André Silva; Artur, Calleri e Cauly.

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