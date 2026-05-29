São Paulo ganha reforços em treino em campo reduzido de olho no Remo

O São Paulo terá os reforços de Cauly e Marcos Antônio contra o Remo no próximo domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, os meio-campistas estão à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida.

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A dupla novamente treinou nesta sexta-feira com os companheiros e será relacionada para o confronto, com a chance até de começar como titular. O Tricolor ainda fará mais uma atividade neste sábado antes de viajar para Belém, palco do duelo pelo Brasileirão.

Dorival comandou um trabalho de campo reduzido, sem definir titulares e reservas. O intuito era fazer os atletas trocares passes em velocidades, em um curto espaço.

Nesta sexta, o treinador não pôde contar com os jogadores que estão no departamento médico: Lucas, Luciano e Sabino. Aliás, Maik e Arboleda, que treinam em horários diferentes do restante do plantel, e Bobadilla, a serviço da seleção do Paraguai em preparação para a Copa do Mundo, também não participaram das atividades.

Assim, o São Paulo deve ter a seguinte escalação contra o Remo: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio (Pablo Maia) e André Silva; Artur, Calleri e Cauly.

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