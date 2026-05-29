Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Corinthians neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão. As equipes chegam empatadas com 21 pontos e fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela, enquanto o Timão busca manter o embalo após a última vitória na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio

Ainda tentando digerir o empate frustrante diante do Torque pela Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Luís Castro vinha de uma vitória sobre o Santos na rodada anterior e, mesmo ocupando a 14ª colocação com 21 pontos, segue apenas três acima da zona de rebaixamento, o que aumenta a pressão por um resultado positivo dentro de casa.

Para o confronto, o treinador terá problemas importantes na montagem da equipe. Weverton está com a Seleção Brasileira, enquanto Gabriel Grando sofreu uma fratura no dedo mínimo da mão direita e também está fora. Com isso, Thiago Beltrame ganha oportunidade no gol. Além disso, Pavón e Luís Eduardo seguem entregues ao departamento médico. No meio-campo, Arthur deve retornar ao time titular, enquanto Gabriel Mec pode aparecer na armação, com Tetê e Enamorado disputando uma vaga pelo lado direito.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, por outro lado, chega após derrota para o Platense em compromisso sem grande peso na Libertadores, já que a equipe entrou em campo já classificada. Pelo Brasileirão, porém, o cenário é diferente e mais delicado. A vitória sobre o Atlético na rodada passada permitiu ao Timão deixar o Z4, embora a equipe ainda apareça apenas na 15ª posição, com a mesma pontuação do Grêmio.

Fernando Diniz terá uma ausência de peso para o duelo em Porto Alegre. Memphis Depay está servindo a Seleção da Holanda e não ficará à disposição, assim como Jesse Lingard, liberado para viajar à Inglaterra por problemas pessoais. O treinador segue buscando maior equilíbrio para o meio-campo e vem promovendo ajustes frequentes na equipe, algo que tem marcado a campanha corintiana nesta temporada.

GRÊMIO x CORINTHIANS

18ª Rodada – Campeonato Brasileiro 2026

Data e horário: 30/05/2026 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Gustavo Martins), Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur, Tetê (Enamorado), Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César (Zakaria Labyad) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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