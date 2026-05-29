Irã vence a Gâmbia e mantém preparação para a Copa do Mundo de 2026

O Irã venceu a Gâmbia por 3 a 1 nesta sexta-feira (29), em amistoso disputado na Turquia, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo diante das incertezas políticas envolvendo o país, a equipe segue normalmente o cronograma de treinos e ainda fará mais um teste antes do Mundial, contra Mali, no próximo dia 4 de junho.

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Os iranianos construíram a vitória com gols de Mehdi Taremi, Ramin Rezaeian e Aria Yousefi. Pelo lado da Gâmbia, Omar Colley descontou.

O confronto diante de Mali será realizado em Antalya e acontecerá 11 dias antes da estreia do Irã na Copa do Mundo. A seleção inicia sua caminhada no torneio em 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles.

A delegação iraniana está reunida há cerca de duas semanas em preparação para o Mundial. Recentemente, representantes da Fifa se reuniram com o presidente da federação do país, Mehdi Taj. Apesar disso, dirigentes da seleção ainda enfrentam dificuldades para obter autorização de entrada nos Estados Unidos.

Para a disputa da Copa do Mundo, o Irã definiu Tijuana, no México, como base de treinamentos, utilizando o Centro Xoloitzcuintle.

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