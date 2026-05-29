Escalação: Palmeiras pode ter retorno de zagueiro contra a Chapecoense

O Palmeiras iniciou sua preparação para o confronto diante da Chapecoense, no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Nesta sexta, o elenco retornou aos treinos após a goleada sobre o Junior Barranquilla por 4 a 1, que sacramentou a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Nesta atividade, o zagueiro Benedetti iniciou a transição física após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, sofrida no jogo contra a Jacuipense, pela Copa do Brasil. Por conta disso, ainda não deve figurar na relação do técnico Abel Ferreira para o duelo.

Por outro lado, o treinador tem chances de contar com o também zagueiro Bruno Fuchs, recuperado de uma lesão muscular em uma das coxas. Afinal, nesta sexta, ele treinou sem restrições e deve ficar à disposição.

Os titulares que enfrentaram o time colombiano na última quinta fizeram atividades regenerativas. Emiliano Martínez, Flaco López, Giay, Gustavo Gómez, Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa não estiveram presentes. Afinal, foram liberados para se apresentar às respectivas seleções para preparação à Copa do Mundo.

O restante do elenco do Palmeiras esteve no campo da Academia de Futebol e participou de dinâmicas envolvendo saída de bola, marcação e construção de jogadas em espaço reduzido.

Palmeiras terá muitos desfalques

Além dos selecionáveis, o Alviverde não poderá contar com Andreas Pereira e Carlos Miguel, suspensos pelo terceiro amarelo. Giay também estaria fora por acúmulo de cartões. Já Vitor Roque segue em recuperação no Núcleo de Saúde e Performance.

Assim, com tantos desfalques, o Palmeiras deve ir a campo com o seguinte time: Marcelo Lomba, Khellven, Bruno Fuchs (Koné), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Allan; Belé e Luighi.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, o Verdão busca manter a margem de sete pontos em relação ao Flamengo, segundo colocado.

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