Diniz fará mudança no ataque do Corinthians para enfrentar o Grêmio

O Corinthians terá que fazer uma mudança forçada no ataque para o duelo diante do Grêmio, às 17h30 (de Brasília) deste sábado (30), na Arena, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz encerrou a preparação para o jogo e não terá os atacantes Memphis Depay e Jesse Lingard.
O camisa 10 já está na Holanda para se apresentar à seleção, de olho na preparação para a disputa da Copa do Mundo. Por outro lado, o atacante inglês foi liberado pela diretoria para viajar à Inglaterra por conta da internação de seu avô.
Sem a dupla, Diniz deve escalar Kaio César para formar dupla de ataque com o contestado Yuri Alberto. Dessa maneira, o treinador deve mandar a campo o seguinte time: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (André Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.
Outro desfalque para o confronto contra o Tricolor gaúcho será o volante Charles. Nesta sexta-feira (29), ele não participou das atividades no campo e ficou na parte interna do CT Joaquim Grava. Assim, não viajará para Porto Alegre com os companheiros.
O último treino do Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo teve início com um vídeo com instruções. Em seguida, Diniz promoveu um exercício tático de dez contra dez em campo. Por fim, a comissão técnica trabalhou jogadas de bola parada.
O Corinthians precisa da vitória para eliminar a possibilidade de retornar à zona do rebaixamento. Atualmente, ocupa a 15ª posição, com 21 pontos, três a mais que o Santos, que abre o Z4.
