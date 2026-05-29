Finalistas da Champions, Arsenal e PSG estão no Top-10 de camisas mais valiosas do mundo

Arsenal e PSG decidem a Champions League neste sábado (30), às 13h (de Brasília), em jogo que ocorrerá em Budapeste. Campeões nacionais nesta temporada, os dois times estão no Top-10 de agremiações com camisas mais valiosas do planeta relacionadas às cifras com patrocinadores, de acordo com estudo da consultoria Blinkfire, especializada em dados esportivos.

Os franceses aparecem na 5ª posição, avaliados em 170 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão), enquanto o Arsenal está em 6º, com 141,5 milhões de euros (R$ 834 milhões). O primeiro colocado é o poderoso Real Madrid, com 260 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão); seguido por Manchester United, com 200 milhões de euros (RS 1,18 bilhão); Barcelona, com 183 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão); e Manchester City, com 171,5 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão).

De acordo com dados de seu site oficial, o Arsenal conta com 30 patrocínios, sejam eles globais e regionais. Entre os principais, aparecem a Emirates (patrocinadora máster e do estádio), a fornecedora de material esportivo Adidas, a plataforma global de recursos humanos Deel (manga da camisa) e a marca de tecnologia TCL.

Já o PSG conta com o mesmo número de parcerias que o seu oponente, também entre acordos globais e regionais. Entre os principais, estão a Qatar Airways como patrocinador máster, a Nike para fornecimento de material esportivo e marcas de destaque nas mangas, como a Beyond Developments e a GOAT.

PSG e Arsenal têm parcerias com Bets

O que chama a atenção é que, assim como acontece no Brasil, essas duas potências possuem parcerias com casas de aposta. Apesar de não estarem expostas na camisa, são acordos considerados importantes, pois visam alcances digitais em todo o mundo. O Arsenal possui acordo com a Betway tanto para a publicidade no Emirates Stadium quanto para as plataformas digitais do clube. Já o PSG possui duas bets como patrocinadores: o Parions Sport, considerado um patrocinador premium, e a 1xBet, parceria considerada a principal para os canais digitais e ativações em redes sociais.

“Esses números mostram que se trata de um mercado maduro e regulamentado em vários países, comprovando uma realidade de investimento nas principais ligas do mundo. Algumas mais, outras menos, mas que demonstram a importância desta indústria global no futebol, com investimentos fundamentais para as receitas dos clubes, seja pela exposição nas camisas, seja pela parceria institucional”, diz Nickolas Ribeiro, sócio e fundador do Grupo Ana Gaming, detentor das marcas 7k, Vera e Cassino.

“Cada mercado possui suas próprias características culturais e regulatórias, mas é inegável que as empresas de apostas se tornaram uma das principais investidoras do esporte no Brasil e no mundo. Essa mudança na Premier League naturalmente exigirá adaptação dos clubes e das marcas, principalmente na forma de gerar conexão e entrega de valor ao torcedor. O mercado caminha cada vez mais para ativações, experiências, conteúdo e construção de comunidade, e não apenas exposição na parte frontal da camisa”, observa Stefano Andrade, CEO da BB Gaming, holding que opera a bra.bet.br, marca que tem o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, como embaixador.

Número de clientes atendidos com pacotes na Champions cresce

Nesse contexto, a Absolut Sport, agência de experiências esportivas, registrou um crescimento aproximado de 10% no número de torcedores atendidos com pacotes para a final da Champions League de 2026, com relação a 2025.

O desempenho também se refletiu no faturamento, que superou em mais de 30% os números de 2024/25, até então considerada a principal operação da companhia para a final continental, que aconteceu na Alemanha, na Allianz Arena, entre PSG e Inter de Milão. Para 2026, a alta demanda foi impulsionada especialmente pela classificação do Arsenal à decisão, aumentando significativamente o interesse internacional pelos pacotes.

Outro destaque foi a diversidade do público atendido. Além do Brasil, clientes de mais de 20 países adquiriram produtos da empresa para a final, como Argentina, Alemanha, França, Escócia e Filipinas.

“Os números desta final refletem o crescimento do turismo esportivo como uma experiência de alcance global. Tivemos um aumento muito relevante na procura internacional e, especialmente, no público brasileiro. É um movimento que reforça a confiança do público na agência e, ao mesmo tempo, confirma que existe uma demanda cada vez maior por serviços completos de hospitalidade em grandes eventos do esporte”, afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da Absolut Sport no Brasil.

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