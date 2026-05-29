Athletic x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

De olho no topo, Athletic e Fortaleza duelam neste sábado (30), às 18h, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 10º lugar com 14 pontos, o Esquadrão de Aço quer usar o fator casa para subir. Do outro lado, o Leão do Pici (5º, com 18) tenta colar no líder São Bernardo, que está a apenas dois pontos de distância. Promessa de jogão.

Onde assistir

A partida entre Athletic e Fortaleza, pela 11ª rodada da Série B, portanto, terá a transmissão da Disney+.

Como chega o Athletic

Apesar de não perder há quatro rodadas, o Athletic venceu apenas uma vez nesse período, acumulando muitos empates. No balanço geral da competição, a equipe soma três vitórias, cinco empates e dois tropeços. O grande desafio agora é melhorar o aproveitamento diante de sua torcida: o desempenho irregular em casa coloca o time como o 14º pior mandante da competição até o momento.

O técnico Alex Souza, aliás, deve manter a mesma formação da rodada passada. A aposta do treinador, portanto, é no entrosamento da equipe.

Como chega o Fortaleza

Embalado pela classificação na Copa do Nordeste e pelo triunfo sobre o Londrina na Série B, o Fortaleza vive um grande momento. O Tricolor do Pici, afinal, exibe uma performance constante, consolidando-se no topo da tabela. O grande desafio agora é ajustar o desempenho fora de seus domínios, já que o clube ocupa apenas o 14º lugar no ranking de visitantes da competição.

Dentro de campo, o técnico Thiago Carpini retorna ao comando do Fortaleza após desfalcar a equipe na rodada passada por suspensão. Já Maílton e Pierre, aliás, ficam novamente à disposição depois de ficarem fora no último compromisso.

ATHLETIC x FORTALEZA

11ª rodada da Série B do Brasileiro

Data-Hora: 30/5/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG)

ATHLETIC: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Marcelo Henrique; João Miguel, Ian Luccas, Jota e Kauan Rodrigues; Dixon Vera e Max. Técnico: Alex Souza.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Vitinho e Gabriel Fuentes; Miritello e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.