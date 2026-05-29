Sport x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

A liderança da Série B estará em jogo na Ilha do Retiro neste sábado (30), às 20h30 (de Brasília). Sport e Náutico protagonizam um Clássico dos Clássicos decisivo pela 11ª rodada: ambos somam 19 pontos e estão à caça do São Bernardo, que lidera com 20. Como o líder só joga no domingo contra o Novorizontino, o vencedor do duelo pernambucano dormirá no topo da tabela de forma provisória.

O duelo, afinal, é histórico. O Náutico tenta encerrar um tabu: nunca venceu o Sport na Ilha do Retiro em jogos válidos pela Série B. No entanto, o Leão não derrota o rival em casa há quatro temporadas, aumentando a pressão e o equilíbrio em torno do clássico pernambucano.

Onde assistir

O duelo insano entre Sport e Náutico, pela 11ª rodada da Série B, portanto, terá a transmissão do Disney+.

Como chega o Sport

O Leão chega com misto de sensações para o jogo. Eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste frente ao Fortaleza, diante da torcida, venceu o Juventude pelo placar mínimo, ficando na 3ª posição e somando 19 pontos.

Para a partida, o Leão não poderá contar com o lateral-esquerdo Felipinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o técnico Márcio Goiano pode promover mudanças na equipe titular. Uma volta do atacante Iury Castilho à titularidade, por exemplo, é uma das possibilidades.

Como chega o Náutico

O Náutico vive grande momento na competição. O Timbu acumula cinco partidas de invencibilidade e chega embalado por três vitórias consecutivas. A equipe comandada por Hélio dos Anjos, aliás, tem o saldo de gols maior e, por isso, ocupa a vice-liderança.

Com desfalques e disputas por vaga, o Náutico terá mudanças no time titular. O volante Wenderson, suspenso pelo terceiro amarelo, abre espaço para Leonai Souza e Ramon Carvalho brigarem pela posição. Enquanto o atacante Derek segue vetado por lesão na coxa, o o setor defensivo tem dúvidas na lateral esquerda. Na zaga, Mateus Silva e Igor Fernandes, afinal, disputam um lugar ao lado de Betão.

SPORT x NÁUTICO

11ª rodada da Série B do Brasileiro

Data-Hora: 30/5/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto, Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

NÁUTICO: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva (Betão), Betão e Igor Fernandes (Yuri Silva); Luiz Felipe, Leonai Souza (Ramon Carvalho) e Dodô; Vinícius, Paulo Sérgio e Victor Andrade. Técnico: Hélio dos Anjos.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos (ambos de SC)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

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