Barcelona anuncia a contratação de Gordon, atacante de R$ 467 milhões

O Barcelona anunciou o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do atacante Anthony Gordon, destaque do Newcastle nas duas últimas temporadas e que estará na Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra. O clube catalão pagará 80 milhões de euros (R$ 467 milhões) pelo jogador, que assina contrato até junho de 2031.

Rápido e versátil, podendo atuar nas três posições de ataque – ponta pelos dois lados e centroavante -, Gordon chegou a Barcelona nesta sexta-feira (29). Ele foi um dos grandes destaques do Newcastle na última Champions League, quando marcou dez gols.

Como prêmio pelo seu grande ano, foi convocado pelo técnico Thomas Tuchel para a disputa da Copa do Mundo de 2026 pela Inglaterra. O diretor esportivo do clube catalão, Deco, e seu ajudante, o também ex-jogador Bojan Krkic, estiveram no país para reuniões com representantes de diferentes atletas, incluindo os do atacante do Newcastle.

Além do Barça, outros gigantes do futebol europeu tinham o interesse em Gordon, entre eles Liverpool e Bayern de Munique. O jogador disputou 46 partidas pelos Magpies na temporada. Somando todas as competições, marcou 17 vezes, com cinco assistências.

Por outro lado, o Barcelona já confirmou a saída de Robert Lewandowski, que não ficará para a próxima temporada. Aliás, outro que tem permanência incerta é Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United. Os Blaugranas ainda não definiram se exercerão a compra de seus direitos econômicos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.