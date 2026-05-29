River Plate anuncia contratação de Otamendi

Nicolás Otamendi está de volta ao futebol argentino. Na noite desta sexta-feira (29), o River Plate confirmou a contratação do zagueiro, que deixou o Benfica após seis temporadas e retornará ao seu país para defender o clube pelo qual sempre declarou torcida.

LEIA MAIS: Ancelotti esboça time do Brasil para amistoso contra o Panamá

O veterano assinou contrato até dezembro de 2027. O vínculo começa a valer em julho de 2026, após o encerramento dos compromissos da Argentina na Copa do Mundo. A partir daí, o defensor passará a integrar o elenco comandado pelo técnico Eduardo Coudet.

Aos 38 anos, Otamendi encerra uma longa trajetória de 16 temporadas seguidas no futebol europeu.

A transferência representa a realização de um desejo antigo do jogador. Em diversas oportunidades, Otamendi já havia afirmado publicamente sua ligação com o River Plate.

“Todo mundo sabe que sou torcedor do River”, declarou o argentino, que optou por não renovar seu contrato com o Benfica. Na última temporada, ele disputou 49 partidas pelo clube português.

COMUNICADO OFICIAL Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026. ℹ️ https://t.co/v7ocNlGYOS pic.twitter.com/JVNChWetRq — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026

Com uma carreira repleta de conquistas, Otamendi chega ao River como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração. Pela seleção da Argentina, conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas edições da Copa América e a Finalíssima, contra a Itália. Em sua última passagem pelo Benfica, levantou quatro troféus: o Campeonato Português de 2022/23, a Taça da Liga de 2024/25 e as Supertaças de 2023 e 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.