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River Plate anuncia contratação de Otamendi

River Plate anuncia contratação de Otamendi
River Plate anuncia contratação de Otamendi -

Nicolás Otamendi está de volta ao futebol argentino. Na noite desta sexta-feira (29), o River Plate confirmou a contratação do zagueiro, que deixou o Benfica após seis temporadas e retornará ao seu país para defender o clube pelo qual sempre declarou torcida.

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O veterano assinou contrato até dezembro de 2027. O vínculo começa a valer em julho de 2026, após o encerramento dos compromissos da Argentina na Copa do Mundo. A partir daí, o defensor passará a integrar o elenco comandado pelo técnico Eduardo Coudet.

Aos 38 anos, Otamendi encerra uma longa trajetória de 16 temporadas seguidas no futebol europeu.

A transferência representa a realização de um desejo antigo do jogador. Em diversas oportunidades, Otamendi já havia afirmado publicamente sua ligação com o River Plate.

“Todo mundo sabe que sou torcedor do River”, declarou o argentino, que optou por não renovar seu contrato com o Benfica. Na última temporada, ele disputou 49 partidas pelo clube português.

Com uma carreira repleta de conquistas, Otamendi chega ao River como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração. Pela seleção da Argentina, conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas edições da Copa América e a Finalíssima, contra a Itália. Em sua última passagem pelo Benfica, levantou quatro troféus: o Campeonato Português de 2022/23, a Taça da Liga de 2024/25 e as Supertaças de 2023 e 2025.

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