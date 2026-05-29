Bahia x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo visita o Bahia, neste sábado (30), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em encontro válido pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Este é o último compromisso das equipes antes da parada para a Copa do Mundo.

Onde assistir

Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) transmitem a partida.

Como chega o Bahia

Com 23 pontos, o Bahia está na oitava colocação e disputa somente o Brasileirão até o fim da temporada. A equipe vem de um insucesso recente. Fora de casa, no Couto Pereira, perdeu para o Coritiba por 3 a 2. O trabalho do técnico Rogério Ceni passa por um período de muita contestação.

Pressionado, Ceni tem reforços importantes. Recuperado de uma luxação no cotovelo direito, o goleiro Ronaldo retorna ao Bahia e fica na vaga de Vieira. Nestor, que cumpriu suspensão na última rodada, volta no lugar de Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Botafogo

Embalado pela melhor campanha nesta edição da Copa Sul-Americana, o Botafogo é o décimo lugar do Brasileiro, com 22 pontos, mas um jogo a menos. Uma vitória, portanto, pode aproximar o time alvinegro do G5, zona que garante o acesso à próxima Copa Libertadores. Apesar dos problemas extracampo, a equipe vem respondendo bem. Na medida do possível, claro.

O Glorioso poupou alguns jogadores durante a vitória sobre o Caracas por 3 a 1, nesta semana, na Venezuela, pela Sul-Americana. O time perdeu apenas o atacante Tucu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Júnior Santos e o zagueiro Bastos, lesionados, seguem fora.

BAHIA x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – Rodada 18

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 30/5/2026, às 17h30 (horário de Brasília)

BAHIA: Ronaldo; Gómez, Duarte, Kanu e Iago; Erick, Nestor e Ribeiro; Olivera, Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: Neto, Vitinho, Ferraresi, Justino e Telles; Newton (Huguinho), Edenilson, Medina e Montoro; Kadir e Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

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