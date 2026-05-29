CBF leva tradição das ruas para a Granja Comary e entra no clima da Copa do Mundo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou a mudar o cenário ao redor da Seleção Brasileira. Faltando apenas 13 dias para a estreia no torneio, a CBF decidiu resgatar uma das tradições mais marcantes do torcedor brasileiro e levou o clima de Mundial para a Granja Comary, em Teresópolis.

As ruas que dão acesso ao centro de treinamento foram pintadas com as cores verde e amarela e receberam mensagens de incentivo aos jogadores. Entre os dizeres espalhados pelo asfalto, um dos que mais chama atenção é: “Traz a torcida que a gente traz o resto”.

Além da frase de apoio, expressões como “Brasil” e “Bate no Peito”, campanha lançada pela CBF para aproximar a equipe dos torcedores, também estampam o caminho até o local onde a Seleção realiza sua preparação para a Copa.

A iniciativa faz referência a uma tradição que atravessa gerações. Em anos de Mundial, é comum ver ruas, calçadas e fachadas decoradas com as cores da Seleção em diversas cidades do país. Os desenhos e pinturas se transformaram em símbolo da paixão do brasileiro pelo torneio e ajudam a criar a atmosfera característica da competição.

Assim, a entidade resolveu trazer esse costume para dentro do ambiente da Seleção. A ideia é reforçar a conexão entre jogadores e torcida durante os últimos dias de preparação antes da viagem para a Copa.

Seleção Brasileira segue trabalhando visando a Copa do Mundo

Enquanto isso, os trabalhos seguem intensos na Granja Comary. Afinal, o técnico Carlo Ancelotti aproveita os treinamentos para fazer os últimos ajustes na equipe antes do início do torneio.

Aliás, o próximo compromisso da Amarelinha será neste domingo (31/5), quando enfrenta o Panamá, às 18h30, no Maracanã. O amistoso marcará a despedida da Seleção diante da torcida brasileira antes da viagem para a Copa do Mundo e servirá como mais um passo na caminhada em busca do hexacampeonato.





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