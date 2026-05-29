Pesquisa vê Brasil com menos chances de título na Copa que Colômbia e Marrocos

A poucos dias do início da Copa do Mundo, um estudo estatístico desenvolvido por alunos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV) colocou a Espanha como principal favorita ao título. De acordo com o modelo, a seleção espanhola aparece com 15,57% de chances de conquistar o Mundial entre as 48 equipes participantes.

Na sequência do ranking, surgem Argentina, com 13,62%, e Inglaterra, com 9,24%. Já o Brasil, maior campeão da história das Copas, ocupa apenas a nona colocação nas projeções, com 4,68% de probabilidade de levantar o troféu. Nesse sentido, o levantamento ainda aponta seleções como Colômbia, Marrocos e Portugal à frente da equipe brasileira nas estimativas.

O sistema utiliza o desempenho recente das seleções para calcular as chances de classificação e título. De acordo com o professor Moacyr Alvim Silva, coordenador do projeto, o modelo foi construído a partir de 2.997 partidas disputadas por 187 seleções ao longo dos últimos quatro anos.

“Nosso modelo é bastante competitivo. Assim, em edições anteriores da Copa, conseguimos vencer um bolão de estatísticos, superando grupos que utilizavam modelos muito mais sofisticados”, disse o professor.

Os responsáveis pelo estudo ressaltam, porém, que o objetivo não é prever resultados exatos. Conforme disse Ezequiel de Braga Santos, mestrando da FGV EMAp e integrante do projeto, o futebol possui inúmeras variáveis, o que torna qualquer previsão limitada a tendências estatísticas, e não certezas absolutas.

“O modelo devolve probabilidades, e não certezas absolutas. Afinal, futebol é uma das áreas mais difíceis de prever porque existem muitas variáveis envolvidas”, afirmou.

Confira as favoritas ao título segundo estudo da FGV 1 – Espanha – 15,57%

2 – Argentina – 13,62%

3 – Inglaterra – 9,24%

4 – França – 7,84%

5 – Colômbia – 5,56%

6 – Alemanha – 5,51%

7 – Marrocos – 4,90%

8 – Portugal – 4,86%

9 – Brasil – 4,68%

10 – Países Baixos – 4,02%

11 – Japão – 3,63%

12 – Uruguai – 2,70%

13 – Bélgica – 2,50%

14 – Noruega – 2,33%

15 – Equador – 2,20%

16 – Croácia -1,87%

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