'Meu principal objetivo é voltar para Portugal e disputar o Português', diz Franclim Carvalho

Aos 39 anos, Franclim Carvalho iniciou a sua carreira de treinador no Botafogo após ser auxiliar-técnico de Arthur Jorge nos títulos alvinegros da Copa Libertadores de 2024 e do Campeonato Brasileiro daquele ano. Apesar da oportunidade de começar a sua jornada em um gigante do futebol mundial, o profissional de Miranda do Corvo tem outros planos para a carreira. Franclim, aliás, já pensa no futuro. Seu maior desejo é retornar à Terrinha e disputar o Campeonato Português. Por lá, ele trabalhou, no Braga, como assistente do ex-comandante minhoto do Glorioso.

“O meu objetivo principal é voltar a Portugal e treinar no Campeonato Português. Já tive essa possibilidade, mas estava com o Artur (Jorge), e acho que temos que ser leais. Eu pensava que ia acontecer agora, que iria começar em junho, entretanto apareceu o Botafogo, esta hipótese que, como eu disse, não poderia recusar. Mas, sim, é um objetivo que tenho em mente. Tenho tempo para pensar nisso. Estamos preparados quando acontecer”, admitiu o jovem treinador, em entrevista à “Rádio Renascença”.

Brasileirão x Português

Franclim participou, na última quinta-feira (28), da 4ª Conferência Bola Branca, um simpósio sobre futebol organizado pela emissora lusitana. O treinador, aliás, colocou o Campeonato Português acima do Brasileirão em termos táticos para reforçar a tese e a grande meta de sua cerreira.

“Acho que nosso campeonato tem muita qualidade. É muito rico, taticamente, por exemplo, que no Brasil. Há muitos bons jogadores e equipes que dificultam muito o que faz o treinador pensar. Gosto do Campeonato Português e do Italiano por isso”, completou Franclim Carvalho.

Em contrapartida, Franclim vê a liga brasileira sob outros aspectos.

“É falar de paixão e de emoção. Tem sido um percurso muito exigente e intenso. Completamos o 15º jogo desde quando cheguei. No sábado (30), faremos o 16º antes da parada para a Copa do Mundo. Temos jogado sempre de dois em dois ou de três em três dias. Jogamos quarta, treinamos quinta, depois uma viagem de cinco horas e meia até a Bahia, vamos direto. Treinaremos lá e, depois, jogaremos contra o Bahia. É esta exigência, esta intensidade, esta densidade que encontramos”, arrematou o treinador de Miranda do Corvo.

O treinador chegou ao Botafogo no início de abril, substituindo Martín Anselmi. O português soma 15 jogos, com: oito vitórias, cinco empates e duas derrotas, números que resultam em um aproveitamento de 64,4%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.