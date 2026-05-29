Athletico-PR x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalado na Libertadores, o Mirassol agora tem a tarefa de tentar deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe do interior de São Paulo visita o Athletico-PR, neste sábado (30), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena pela 18ª rodada.

Dessa forma, o Furacão soma 27 pontos, na quarta colocação, três pontos atrás do Fluminense. O Leão, por sua vez, tem 16 (em 18ª), quatro atrás do Vasco, primeiro time fora do Z4, mas com um jogo a menos.

Onde assistir

O confronto deste sábado (30) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Athletico-PR

O Furacão terá reforços importantes para a última partida antes da Copa do Mundo. Afinal, o zagueiro Terán e o lateral-esquerdo Esquivel se recuperaram de problemas físicos e ficam à disposição do técnico Odair Hellmann.

Vale lembrar que o defensor colombiano está fora de combate há quase 20 dias, em razão de tratamento de lesão na coxa esquerda. Nesse sentido, o jogador ficou de fora de três partidas neste período. O argentino, por sua vez, não conseguiu atuar na rodada passada por causa de dores na coxa direita.

Por outro lado, o volante Luiz Gustavo e o lateral-esquerda Léo Derik ainda estão entregues ao departamento médico. Além disso, o volante Portilla está com a seleção colombiana, que se prepara para o Mundial.

Como chega o Mirassol

O técnico Rafael Guanaes escalou um time misto na Argentina diante do Lanús. Garantido nas oitavas de final do torneio continental, o foco agora é somar três pontos no último jogo antes do Mundial.

Diante disso, não poderá contar com Negueba, Igor Formiga e Nathan Fogaça, todos entregues ao departamento médico. Walter, Denilson, Rodrigues, Edson Carioca, Victor Luís e Tiquinho Soares, assim como Shaylon, estarão à disposição do comandante.

ATHLETICO x MIRASSOL

Brasileirão 2026 – 18ª rodada

Data e horário: 30/5/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Felipinho, João Cruz e Mendoza; Léo Derik (Chiqueti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Acácio Menezes Leão (PA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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