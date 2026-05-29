Sorteio da Libertadores é cruel com Flamengo e Cruzeiro

O duelo entre Flamengo e Cruzeiro é o principal destaque das oitavas de final da Libertadores da América. O confronto marca o reencontro com o ex-clube de Leonardo Jardim, treinador rubro-negro, agora num mata-mata. Do lado mineiro, Artur Jorge, campeão continental com o Botafogo, terá pela frente um dos grandes favoritos ao título. A exemplo, aliás, do que ocorreu em 2024, quando eliminou o Palmeiras nas oitavas no caminho rumo ao topo.

O Flamengo, que fechou a primeira fase com a melhor campanha entre os 32 participantes, deve se reforçar na janela de meio de ano, mas o adversário certamente também terá fôlego financeiro para novas contratações.

Outro destaque da competição, o Palmeiras acabou ficando na segunda colocação do seu grupo e terá como adversário um velho conhecido desta edição e de outras tantas: o Cerro Porteño (PAR). Mesmo decidindo a vaga fora de casa, a equipe paulista é a favorita a avançar e a brigar pela taça.

O Fluminense também vai repetir um confronto da primeira fase: volta a encarar o Independiente Rivadavia (ARG), time que fez a segunda melhor campanha da fase de grupos, mesmo sendo estreante no torneio. O Corinthians tem o desafio de superar os argentinos do Rosario Central. Como vantagem, o fato de decidir a classificação em casa, com o imenso apoio do bando de loucos.

Mirassol pode aprontar na Libertadores?

Para fechar as partidas que envolvem os brasileiros, aparece o Mirassol, que vai pegar a LDU, em mais um confronto que se repete. Entre as dificuldades da equipe paulista, estão os 2.850m de altitude da cidade de Quito, trunfo que costuma ser bem aproveitado pelos equatorianos. Apesar de estreante na competição, o Mirassol tem totais condições de seguir.

Na verdade, excetuando-se o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, todos os brasileiros são fortes candidatos a passar, enfim, às quartas de final e a defender a hegemonia do nosso futebol, campeão das últimas sete edições da Libertadores, maior domínio na história do principal torneio do continente.

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