Vagner Love é o novo comentarista da ESPN

Vagner Love é mais um reforço para a ESPN. O ex-atacante é conhecido por suas passagens marcantes por Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Love, aliás, fará sua estreia na cobertura da Copa do Mundo. Ele participará de edições especiais do programa Resenha da Rodada, diretamente de Miami, em parceria com a Rede Ronaldo.

“Estou muito feliz! Quando o convite veio oficialmente, eu não pensei duas vezes, eu tive que aceitar. Quando estive na ESPN, o André Plihal me deu muito moral, me apresentou ao estúdio, como funciona a dinâmica dos programas. Então eu fiquei muito contente e agora eu faço parte desse time do Resenha, junto com uma rapaziada maravilhosa que eu sou fã demais”, afirmou o ex-jogador.

Vágner Love se despediu dos gramados com 423 gols marcados. O atacante teve grandes passagens por Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Além disso, atuou pelo Sport e Avaí no cenário nacional e no exterior vestiu as camisas do CSKA Moscou, Besiktas e Mônaco, entre os principais clubes. Pela Seleção Brasileira, o atacante atuou em 25 partidas e marcou nove gols, conquistando os títulos da Copa América em 2004 e 2007.

Renovação com Zinho

Além da chegada do ex-atacante, a ESPN renovou o acordo com outro grande ídolo do futebol nacional. Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Zinho seguirá participando da programação da emissora e das transmissões dos principais eventos esportivos exibidos pela marca no Brasil.

Antes disso, a ESPN renovou com Marcela Rafael e o narrador Vinícius Moura, que seguem integrando a equipe. A emissora, portanto, aposta em continuidade para manter alto nível.

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