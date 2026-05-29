Santos encara o Santa Clara durante intertemporada em Portugal

O Santos definiu mais um compromisso para a intertemporada que fará em Portugal durante a pausa no calendário. Assim, o Peixe vai disputar um amistoso contra o Santa Clara, em Braga, embora a data oficial do confronto ainda dependa de confirmação, prevista para a próxima semana.

Dessa forma, a delegação santista permanecerá em território português entre os dias 7 e 17 de julho e segue trabalhando para fechar um terceiro jogo amistoso no período. Antes do duelo diante do Santa Clara, o time já tem encontro marcado com o Vitória de Guimarães, em partida programada para o dia 12 de julho, na cidade de Guimarães.

O elenco do Peixe iniciará o período de férias após o compromisso deste sábado contra o Vitória, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a previsão é de cerca de três semanas de descanso antes da reapresentação no CT Rei Pelé para o início da preparação.

Por fim, a tendência é que praticamente todo o grupo profissional participe da viagem para Portugal. As exceções devem ser Neymar, que estará com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo. Além dele, atletas com saída encaminhada na próxima janela de transferências, como o volante Zé Rafael, também estarão de fora.

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