Textor vai à Justiça contra a Eagle e diz que é dono de 90% do Botafogo

John Textor não está disposto a cruzar os braços e aguardar a SAF do Botafogo ser vendida a outro investidor sem apresentar as suas armas. Afinal, nesta quinta-feira (28), o Godfather entrou com uma petição na Justiça do Rio de Janeiro contra a Eagle Bidco, rede multiclubes criada pelo empresário norte-americano e com direito a 90% do futebol do clube. O big boss da ensolarada Flórida, no entanto, através de seus advogados, sustenta que esta fatia das ações pertence a ele e não à companhia da qual foi afastado por seus pares. A informação é do site “ge”.

Em suas elucubrações jurídicas, Textor argumenta que a Eagle não completou os termos previstos para a transferência das ações da pessoa física do magnata para a pessoa jurídica da empresa.

Os advogados de John Textor alegam que a transferência das ações do Godfather para a empresa teria como contrapartida o pagamento de cerca de R$ 150,3 milhões. O ex-controlador da SAF do Botafogo afirma que não viu a cor do dinheiro.

Na petição, aliás, Textor chama a Eagle de “inadimplente”. Ele também pede concessão de medida cautelar para que a Justiça registre o protesto contra a alienação das ações da SAF Botafogo.

Cork Gully acionada por Textor

Textor não parou por aí e também enviou uma carta à Cork Gully, atual administradora judicial da Eagle Bidco. No texto, o time de advogados do magnata diz que, caso o empresário consiga a decisão favorável na Justiça, haveria a rescisão do Acordo de Compra e Venda (SPA, na sigla em inglês) da SAF, assinado em 2022.

De março de 2022 a abril de 2026, Textor esteve à frente da gestão da SAF Botafogo, vencendo a Libertadores e o Brasileirão de 2024. Em contrapartida, o clube aumentou a dívida e entrou em uma crise financeira/administrativa sem precedentes. No fim do mês passado, o Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas) afastou o Godfather do poder no Mais Tradicional.

Neste fim de semana, Textor desembarcará no Rio de Janeiro para reuniões com membros do Botafogo social, já a par da ação do Godfather. Com imbróglio jurídico, o associativo, hoje, controla a SAF alvinegra, mas planeja arrumar um outro sócio majoritário em breve. O fundo GDA Luma aparece como favorito a ser o investidor do Alvinegro.

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