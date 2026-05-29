Ronaldinho Gaúcho frustra crianças em Portugal

Ronaldinho Gaúcho foi o centro de uma polêmica em Portugal nesta sexta-feira (29). O astro brasileiro protagonizou um episódio de frustração com admiradores na porta de um hotel, onde a expectativa por um encontro especial deu lugar a protestos. O descontentamento foi maior entre o público infantil, que não escondeu a revolta após aguardar o craque sem sucesso. A informação foi da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A expectativa foi criada pelo próprio irmão e empresário do craque, Assis. Ele chegou a convidar um grupo de pessoas ao local, assegurando que o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira atenderia o público com fotos e autógrafos antes do Jogo das Estrelas, evento festivo em Portugal. Contudo, não ocorreu o encontro.

“Assis apareceu, levou um grupo de meninos de uma escola, disse que já voltava. Por três, quatro vezes ele veio à porta prometer que vinha buscar as crianças. Isso não se faz”, afirmou uma pessoa que estava no local.

Houve uma rápida tentativa de contato com um grupo de crianças, mas o desfecho foi igualmente decepcionante. Em vez de uma atenção individualizada, Ronaldinho Gaúcho limitou-se a tirar apenas uma foto coletiva e também não deu autógrafos. A postura fria do ex-camisa 10 quebrou a expectativa do público, e algumas crianças deixaram a porta do hotel chorando.

Pouco depois, um segurança informou que Ronaldinho já havia deixado o hotel por outra saída. Além disso, uma pessoa do grupo procurou o organizador do evento, que afirmou não poder fazer nada diante da situação. Como tentativa de compensação, ele ofereceu dois ingressos para o jogo. O problema, entretanto, é que o grupo contava com três crianças, além dos adultos.

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