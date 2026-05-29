Canadá divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o Canadá já está pronto para disputar mais uma edição do principal torneio de seleções do planeta e divulgou os convocados nesta sexta-feira (29). Assim, a equipe comandada pelo técnico Jesse Marsch fará sua estreia no Mundial no dia 12 de junho, quando enfrentará a Bósnia, às 16h (de Brasília), em Toronto.

Vale lembrar que esta será a terceira participação do país em Copas do Mundo. Afinal, a seleção já esteve presente nas edições de 1986, no México, e de 2022, no Qatar.

Pelo Grupo B, os canadenses ainda terão pela frente o Qatar, em duelo marcado para o dia 18 de junho, em Vancouver. Além disso, a seleção encerra sua participação na fase de grupos no mesmo estádio, diante da Suíça, em 24 de junho.

A Copa do Mundo de 2026 será organizada por Canadá, Estados Unidos e México. O torneio contará com 104 partidas e terá início em 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. Por fim, as fases eliminatórias começam em 28 de junho, enquanto a grande final está programada para 19 de julho, no Estádio MetLife.

Confira os convocados do Canadá para a Copa do Mundo

Goleiros: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxim Crépeau (Orlando City) e Owen Goodman (Crystal Palace);

Defensores: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Kiko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alfie Jones (Middlesbrough) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);

Meio-campistas: Stephen Eustáquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC) e Jonathan Osorio (Toronto FC);

Atacantes: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) e Promise David (Union Saint-Gilloise).

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