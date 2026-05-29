Juventude faz dever de casa e afunda o América-MG na Série B

No confronto de abertura da 11ª rodada da Série B do Brasileirão, o Juventude fez o dever de casa e bateu o América-MG por 3 a 0 no Alfredo Jaconi. Assim, Raí, Alisson Safira e Wadson estufaram a rede e garantiram o triunfo para o Alviverde. Com o resultado, a equipe gaúcha, agora, soma 16 pontos na oitava colocação, enquanto o time mineiro segue afundado na lanterna, com apenas 3.
Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Operário-PR, dia 5 (sexta-feira), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira. O Coelho, por sua vez, encara o Atlético-GO, dia 8 (segunda-feira), às 20h (de Brasília), no Independência.
Golaço em Caxias do Sul
Logo aos 7′, Fábio Lima cobrou escanteio na área para Raí, que pegou de primeira e fez um golaço para a equipe de Caxias do Sul. Em seguida, o América-MG tentou revidar com Mastriani, que arriscou de fora da área e obrigou um boa defesa de Jandrei. O arqueiro, por sinal, voltou a aparecer quando Segovinha cobrou falta e Val Soares ficou com a sobra para bater de fora da área e fazer o goleiro espalmar.
Na segunda parte da primeira etapa, o goleiro se destacou ainda mais, com boas defesas. Afinal, Val Soares levantou na área e a defesa dos donos da casa afastou mal. Mastriani, então, finalizou, mas foi travado. Na sobra, Elizari bateu rasteiro, entretanto parou em Jandrei. Em mais uma boa chegada, Éverton Brito recebeu bom lançamento nas costas da zaga. Ele acionou Mastriani que fez o pivô e devolveu para o atacante tentar e também parar no arqueiro verde.
Safira e Wadson estufam a rede
Na volta do intervalo, Jandrei voltou a se destacar. Na pequena área, Mastriani se antecipou à zaga e cabeceou para grande defesa do goleiro. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento na jogada.
Quando o Coelho estava melhor e tentava igualar o placar, os donos da casa ampliaram o placar. Aderlan teve liberdade para avançar pela direita e cruzou rasteiro, na medida, para Alisson Safira estufar a rede. Por fim, o Juventude ainda teve tempo de marcar o terceiro, quando Wadson aproveitou o vacilo de Gustavo para invadir a área e tocar na saída do goleiro.
