Arboleda exige reintegração ao elenco do São Paulo em até 48 horas

O zagueiro Arboleda notificou o São Paulo pedindo reintegração e anúncio nos canais oficiais do clube em 48h. O jogador alega que treinar separado/afastado tem sido prejudicial a ele. Do outro lado, o clube respondeu e afirmou que está treinando em horários alternativos por ter voltado abaixo fisicamente após 30 dias de sumiço e que não considera que isso seja um tratamento que prejudique o atleta.

Ainda em resposta a Arboleda, o São Paulo comunicará todos os atletas (inclusive ele) a data da reapresentação após o jogo do Remo, pelo Campeonato Brasileiro. A informação inicial foi do jornalista André Hernan.

Mesmo com a exigência do Arboleda, a tendência ainda é de que o zagueiro se transfira na próxima janela de transferências. Em recente entrevista, o técnico Dorival citou que o jogador cometeu um deslize muito grande e que a disciplina deve estar à frente de qualquer situação.

Após o sumiço de Arboleda, o São Paulo chegou a negociar uma rescisão de contrato amigável com o jogador, que tem vínculo com o Tricolor até o final de 2027.

Relembre o caso de Arboleda

O defensor não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no início de abril e não deu qualquer justificativa para sua ausência. Diante disso, o clube enviou uma notificação oficial para que Arboleda se justificasse ou se apresentasse em um prazo de 24 horas. No entanto, não aconteceu.

Em seguida, o Tricolor mandou uma nova notificação oficial avisando que caso o zagueiro não se apresentasse dentro de dez dias, iria acionar a cláusula de rescisão unilateral.

Por fim, em outras oportunidades, o equatoriano chegou a desfalcar a equipe sem justificativa em outros momentos. O primeiro deles na pré-temporada, quando se reapresentou dois dias depois do estabelecido. No Carnaval, ficou fora do jogo contra o Primavera e aproveitou para viajar ao Equador. Ele, aliás, só foi reaparecer no dia 4/5, no CT da Barra Funda.

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