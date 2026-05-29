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Arboleda exige reintegração ao elenco do São Paulo em até 48 horas

Arboleda exige reintegração ao elenco do São Paulo em até 48 horas
Arboleda exige reintegração ao elenco do São Paulo em até 48 horas -

O zagueiro Arboleda notificou o São Paulo pedindo reintegração e anúncio nos canais oficiais do clube em 48h. O jogador alega que treinar separado/afastado tem sido prejudicial a ele. Do outro lado, o clube respondeu e afirmou que está treinando em horários alternativos por ter voltado abaixo fisicamente após 30 dias de sumiço e que não considera que isso seja um tratamento que prejudique o atleta.

Ainda em resposta a Arboleda, o São Paulo comunicará todos os atletas (inclusive ele) a data da reapresentação após o jogo do Remo, pelo Campeonato Brasileiro. A informação inicial foi do jornalista André Hernan.

Mesmo com a exigência do Arboleda, a tendência ainda é de que o zagueiro se transfira na próxima janela de transferências. Em recente entrevista, o técnico Dorival citou que o jogador cometeu um deslize muito grande e que a disciplina deve estar à frente de qualquer situação.

Após o sumiço de Arboleda, o São Paulo chegou a negociar uma rescisão de contrato amigável com o jogador, que tem vínculo com o Tricolor até o final de 2027.

Relembre o caso de Arboleda

O defensor não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no início de abril e não deu qualquer justificativa para sua ausência. Diante disso, o clube enviou uma notificação oficial para que Arboleda se justificasse ou se apresentasse em um prazo de 24 horas. No entanto, não aconteceu.

Em seguida, o Tricolor mandou uma nova notificação oficial avisando que caso o zagueiro não se apresentasse dentro de dez dias, iria acionar a cláusula de rescisão unilateral.

Por fim, em outras oportunidades, o equatoriano chegou a desfalcar a equipe sem justificativa em outros momentos. O primeiro deles na pré-temporada, quando se reapresentou dois dias depois do estabelecido. No Carnaval, ficou fora do jogo contra o Primavera e aproveitou para viajar ao Equador. Ele, aliás, só foi reaparecer no dia 4/5, no CT da Barra Funda.

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