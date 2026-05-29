Atlético-GO x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência do Brasileirão Série B, Atlético-GO e Goiás se enfrentam neste sábado (30), pela 11ª rodada, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Em momentos opostos, os arquirrivais medem forças em um duelo que promete ser eletrizante.

Afinal, o Esmeraldino soma 16 pontos, na 6ª colocação, e tenta entrar no G2. O Dragão, por sua vez, tem 12 e está apenas na 14ª posição, mais próximo da zona de rebaixamento e distante dos seis primeiros.

Onde assistir

O confronto deste sábado (30) terá a transmissão da ESPN e da Disney+.

Como chega o Atlético-GO

Os comandados do técnico Eduardo Souza buscam dar um salto na tabela, No entanto, tiveram a sequência de invencibilidades interrompida na última rodada, quando perderam por 1 a 0 para o São Bernardo, líder da competição.

O atacante Gustavo Coutinho apresentou evolução nos últimos dias em relação a dor na coxa e pode figurar entre os relacionados. Dessa forma, a tendência é que o técnico Eduardo Souza utilize uma formação com três zagueiros, adiantando Ewerthon para o meio-campo e mantendo Marrony e Geovany Soares no ataque.

Como chega o Goiás

O Esmeraldino vive seu melhor momento na competição. Afinal, vem de três vitórias consecutivas na Série B, contra Vila Nova, Botafogo-SP e Avaí. Assim, os comandados do técnico Daniel Paulista saltaram para sexta colocação.

Para o clássico, a equipe verde tem baixas importantes, como do goleiro Tadeu e do meia Wellington Rato, que seguem no departamento médico. Por outro lado, o volante Filipe Machado e o meia Lourenço, considerados titulares, além do centroavante Cadu devem voltar. Por fim, Gegê, com dores musculares, é dúvida.

ATLÉTICO-GO X GOIÁS

Campeonato Brasileiro Série B – 11ª Rodada

Data e hora: 30 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Natã Felipe, Tito e Junior Barreto; Ewerthon, Matheus Índio (Leandro Vilela), Cristiano, Guilherme Marques e Guilherme Lopes; Marrony e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza.

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Diego Caito, Ramon, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Juninho, Lourenço e Cadu; Jean Carlos. Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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