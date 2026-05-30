Seleção tem palestra sobre arbitragem para Copa do Mundo

Jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira assistiram na noite desta sexta-feira (29), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), a uma palestra sobre as mudanças na arbitragem para a Copa do Mundo. Pela primeira vez, um Mundial implementará as novas resoluções da International Football Association Board (IFAB), entidade que determina as regras do futebol.

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, comandou o encontro. Ele explicou as alterações em protocolos do VAR, tiros de meta, laterais e substituições, entre outras situações. O objetivo da FIFA é otimizar o tempo de bola rolando ao longo dos 90 minutos.

A arbitragem já aplicará as novas regras no amistoso do Brasil contra o Panamá, neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Uma equipe alemã comandará o apito, com Daniel Schlager no papel de árbitro principal, Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn como assistentes, e Florian Badstübner na função de quarto árbitro. Pascoal Müller e Robert Schröder operarão o VAR.

As mudanças da arbitragem

VAR

O VAR corrigirá cartões vermelhos oriundos de um segundo amarelo claramente incorreto. Além disso, vai alertar o árbitro de campo em casos de erro de identidade na aplicação de cartões. Nessas situações disciplinares, a tecnologia alterará apenas o jogador punido, sem o poder de revisar a existência da falta em si — exceção feita aos lances de pênalti ou gol. A ferramenta, aliás, passará a corrigir escanteios e tiros de meta concedidos de forma errônea, desde que a interferência ocorra antes do reinício do jogo.

Substituições

A partir do momento em que o quarto árbitro levanta a placa de substituição, o jogador em campo ganha o prazo de até dez segundos para sair do gramado. O árbitro principal, portanto, iniciará uma contagem regressiva visual assim que o cronômetro atingir os últimos cinco segundos. Se o atleta estourar esse tempo, o seu substituto sofrerá uma punição. Ele precisará aguardar um minuto inteiro após a paralisação seguinte antes de receber a autorização para entrar no jogo.

Lesões

O protocolo para atendimento médico também mudou. Quando um jogador de linha se lesionar, o árbitro autorizará a entrada da equipe médica apenas para uma avaliação rápida. O atleta, assim, deverá receber os cuidados fora das quatro linhas e permanecerá fora do jogo por um minuto corrido após o reinício da partida, dependendo do aval do juiz para retornar.

A regra do minuto fora de campo, no entanto, prevê exceções. O jogador poderá retornar imediatamente em casos de lesões de goleiros, choques graves entre companheiros de time, concussões, problemas cardíacos ou traumas sérios na cabeça, além de situações em que o lesionado seja o cobrador oficial de um pênalti. A punição com cartão amarelo ou vermelho para o agressor também isenta a vítima de esperar o tempo regulamentar, desde que o atendimento seja rápido.

Tiro de metas e laterais

Em tiros de meta e laterais, os atletas terão no máximo cinco segundos para recolocar a bola em jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.