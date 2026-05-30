São Bernardo x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Na manhã deste domingo (31), a bola rola para um confronto paulista de alta intensidade pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 11h (de Brasília), São Bernardo e Grêmio Novorizontino se enfrentam no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O duelo põe frente a frente equipes que brigam na metade superior da classificação nacional. O São Bernardo lidera a competição isoladamente com 20 pontos e chega embalado após conquistar uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO na rodada anterior. Já o Grêmio Novorizontino aparece na sexta posição com 16 pontos e busca a reabilitação no torneio nacional após registrar um empate por 2 a 2 contra a Chapecoense em seu último compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo por meio dos canais SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GE TV.

Como chega o São Bernardo

O técnico Ricardo Catalá terá que quebrar a cabeça para manter o nível de atuação do líder da Série B. A equipe do ABC paulista entra em campo com uma extensa lista de desfalques no elenco. Matheus Salustiano, Hélder Maciel, Romisson, Fabrício Daniel e Rodrigo Andrade estão fora do confronto por problemas físicos ou disciplinares.

Apesar das baixas importantes na estrutura da equipe, o time aposta na força coletiva demonstrada em Goiânia. A tendência é que a base titular seja mantida com Alex Alves na meta e a velocidade de Echaporã e Pedro Vitor para acionar o atacante Felipe Garcia no comando do setor ofensivo.

Como chega o Novorizontino

O Grêmio Novorizontino vive uma verdadeira maratona e também sofre com o desgaste físico. O técnico Enderson Moreira enfrenta um número massivo de ausências para o duelo no ABC. Gabriel Bahia, Nicolas Careca, Luís Oyama, Eduardo Brock, Jhilmar Lora, Nilson Castrillón, Diego Mathias, Sander e Paulo Henrique são desfalques confirmados para o confronto.

Diante do cenário repleto de modificações forçadas, o comandante do Tigre precisará recorrer a uma escalação alternativa. A equipe deve se fechar na defesa com a presença de Renato Palm e apostar na transição rápida de meio-campo para surpreender os donos da casa.

SÃO BERNARDO X GRÊMIO NOVORIZONTINO

Campeonato Brasileiro Série B

Data e hora: 31 de maio de 2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Hyoran; Pedro Vitor, Echaporã e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalá.

NOVORIZONTINO: João Scapin; Antony, Diego Galo, Renato Palm e Luiz Gabriel; Miguel Contiero, Hector e Reidiney; Jardiel, Léo Tocantins e Rodolfo. Técnico: Enderson Moreira.

30Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir: GE TV, SporTV e Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.