Bragantino x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional visita o Bragantino neste domingo (31), às 11h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Massa Bruta tenta se aproximar das primeiras posições da tabela, o Colorado entra em campo buscando recuperar os pontos perdidos na última rodada e ganhar distância da parte inferior da classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bragantino

O Bragantino vive um momento positivo na temporada e chega para mais um compromisso pelo Brasileirão. Além de garantir a vaga nos playoffs da Sul-Americana após vencer o Carabobo, a equipe comandada por Vagner Mancini venceu três das últimas quatro partidas disputadas, incluindo o triunfo mais recente sobre o Vasco.

A campanha no campeonato reforça o bom momento. Com 26 pontos conquistados em 17 rodadas, o Massa Bruta ocupa a quinta colocação e pode terminar a rodada ainda mais próximo do G4. A consistência defensiva rendeu nas últimas semanas e, ao mesmo tempo, o ataque segue encontrando soluções para manter a equipe competitiva na disputa pelas vagas continentais.

Como chega o Internacional

O Internacional, por outro lado, perdeu a invencibilidade no revés para o Vitória, pela última rodada, fora de casa. O resultado, dessa forma, freou a reação construída pela equipe de Paulo Pezzolano nas semanas anteriores e impediu uma aproximação maior dos primeiros colocados. Ainda assim, o Colorado segue em situação relativamente confortável, embora precise voltar a pontuar para evitar qualquer aproximação do Z4.

Com 21 pontos em 17 jogos, o Colorado aparece na 13ª colocação e divide a mesma pontuação com concorrentes diretos como Grêmio, Corinthians e Atlético. A diferença, nesse sentido, de apenas alguns pontos para a zona de rebaixamento aumenta a importância do confronto em Bragança Paulista. Por isso, a equipe gaúcha encara a partida como uma oportunidade importante para encerrar a primeira parte da competição em uma posição mais segura na tabela.

BRAGANTINO x INTERNACIONAL

18ª Rodada – Campeonato Brasileiro 2026

Data e horário: 31/05/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Vinicinho, Herrera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL: Anthoni; Victor Gabriel, Gabriel Mercado, Marcos Bahia e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique e Vitinho; Carbonero, Alerrandro e Allex. Técnico: Paulo Pezzolano.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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