Flamengo defende longa invencibilidade contra o Coritiba no Rio

Ao receber o Coritiba neste sábado (30/5), no Maracanã, o Flamengo defenderá uma longa invencibilidade contra a equipe paranaense. Ao menos como mandante, já que não sabe o que é perder nesta condição para o Coxa desde 2015. Na ocasião, porém, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o duelo se deu no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Dessa forma, desde a partida em questão, o Rubro-Negro não mais perdeu para o Coritiba quando atua em seus domínios. São, assim, cinco vitórias seguidas, com um empate. Os números traduzem a superioridade do Fla: 88,8% de aproveitamento desde a última derrota.

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Última vitória do Coritiba no Rio foi em 2001

E se quisermos relembrar a última vitória do Coritiba contra o Flamengo no Rio de Janeiro, temos que voltar ainda mais no tempo. Afinal, a última vez que isso ocorreu foi no Brasileirão de 2001, antes mesmo da instauração dos pontos corridos, datada de 2003. Na ocasião, pela oitava rodada da fase inicial, o Coxa venceu por 1 a 0, no Maracanã, graças a gol de Evair.

Um dos jogos mais marcantes do confronto foi na Copa do Brasil de 2014, quando o Coxa Branca abriu 3 a 0 no jogo de ida, pelas oitavas de final. O Rubro-Negro não se entregou, acreditando em uma reviravolta no Rio de Janeiro. O time carioca saiu na frente com dois gols de pênalti de Alecsandro, aos 45+3′ do primeiro tempo e 12′ do segundo. Eduardo da Silva, aos 36′, marcaria o gol que levaria o duelo para os pênaltis.

Alecsandro, desta vez, desperdiçou sua cobrança, assim como João Paulo e Léo Moura. O Coritiba, porém, também não estava afiado, perdendo com Zé Love, Hélder, Dudu Figueiredo e, por fim, Carlinhos, com a épica vaga ficando para o Flamengo.

Retrospecto de Flamengo x Coritiba desde última vitória do Coxa no Rio

Jogos – 17

Vitória do Fla – 12

Empates – 4

Vitórias do Coritiba – 1 (no Mané Garrincha)

Gols do Fla – 37

Gols do Coritiba – 13

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